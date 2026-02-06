Últimas Noticias
Óscar Arriola informó que se reforzará la seguridad a Víctor Revoredo y Franco Moreno tras recibir amenazas de 'Los Pulpos'

El general Arriola informó que se ha dispuesto el refuerzo de la seguridad personal de ambos oficiales
El general Arriola informó que se ha dispuesto el refuerzo de la seguridad personal de ambos oficiales | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con el comandante general de la PNP, las amenazas se estarían difundiendo a través de redes sociales y habrían surgido tras la captura en Bolivia de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de Johnsson Smit Cruz Torres, señalado como cabecilla de ‘Los Pulpos’.

Seguridad
00:00 · 02:00

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, se pronunció sobre las amenazas de muerte que vienen recibiendo el general PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal; y el general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad.

Según precisó, estas amenazas provendrían de integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo.

El general Arriola informó que se ha dispuesto el refuerzo de la seguridad personal de ambos oficiales y sus familiares con el objetivo de garantizar su integridad.

“La integridad de todos los policías y fundamentalmente en quienes están cifradas las amenazas directas, en reforzar definitivamente su seguridad, la de sus familiares también, y estar muy atentos para todo lo que se mueve en torno a estas personas, para evitar cualquier accionar de la criminalidad, que en respuesta a los duros golpes que se les viene dando, a esta baja de las denuncias por extorsión, a la minimización de la cantidad de homicidios que se viene dando, es que están tomando estas acciones”, manifestó.

Amenazas se estarían difundiendo por redes sociales

De acuerdo con lo señalado por Arriola, las amenazas se estarían difundiendo a través de redes sociales y habrían surgido tras la captura en Bolivia de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de Johnsson Smit Cruz Torres, señalado como cabecilla de ‘Los Pulpos’.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la presentación de siete ciudadanos extranjeros detenidos, integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión de transportistas y comerciantes en Lima Este.

Tags
Óscar Arriola Víctor Revoredo Franco Moreno Los Pulpos Inseguridad ciudadana

