San Luis: víctima de robo asegura que PNP le pide hacer su propia investigación para recuperar sus equipos electrónicos

Los responsables del robo serían un hombre y una mujer. | Fuente: RPP

Un joven realizador audiovisual denunció el robo de sus equipos en el distrito limeño de San Luis el último fin de semana. Según relató a RPP, sujetos desconocidos ingresaron a su vivienda ubicada cerca de la avenida Circunvalación y se llevaron todos sus instrumentos de trabajo.

Asimismo, el joven, quien se identificó como Herbert Hurtado, contó que recién había adquirido drones, cámaras digitales, computadoras y micrófonos, equipos valorizados en aproximadamente S/40 mil.

Tras percatarse del robo, el hombre relató que acudió a la Policía Nacional en busca de ayuda; sin embargo, señaló que él mismo ha tenido que recabar evidencias y las cámaras de vigilancia de la zona.

“Le pregunté al policía: ‘cómo podría hacer para recuperar mis equipos’. Me dijo que, si encuentra algo, si encuentro yo a alguien o algo por ahí que le avise para que vengan. Me han robado dos cámaras, lentes, micrófonos, drones. Se han robado aproximadamente entre 35 a 40 millones [de soles]”, señaló.

En esa misma línea, el joven relató que se mudó a este distrito ubicado al sureste de Lima desde San Juan de Lurigancho debido a la inseguridad ciudadana.

“Mi miedo era que me pase [el robo]. Por eso dejé San Juan de Lurigancho y vine a vivir acá [San Luis], una zona que es más tranquila. Llevo recién un mes acá”, sostuvo.

Víctima preocupada por deuda de equipos

Asimismo, la víctima señaló que se encuentra preocupada debido a que tenía trabajos pendientes por entregar; además, aún no termina de pagar los equipos robados.

El joven ha solicitado a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad de la zona para que puedan ubicar el paradero de los delincuentes y -así- recuperar sus herramientas de trabajo.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los responsables serían un hombre y una mujer. El conductor de un vehículo también estaría involucrado en el robo. El joven reveló que realizó un seguimiento al auto involucrado en el delito y halló la identidad de su chofer.