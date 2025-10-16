Autoridades británicas revelan que el exboxeador Ricky Hatton se suicidó

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La investigación realizada por el fallecimiento de Ricky Hatton ha confirmado que el exboxeador de 46 años se suicidó.

La oficial Alison Mutch, al cargo de la investigación, confirmó este jueves en la Corte Sur de Mánchester que Hatton fue encontrado sin vida en su cama el pasado 14 de septiembre.

Además, detalló que la familia del boxeador lo vio por última vez dos días antes y que parecía estar en buen estado. Sin embargo, un día después no asistió a un evento que tenía programado y en la mañana del 14, su mánager y amigo cercano, Paul Speak, acudió a su casa de Mánchester para llevarlo al aeropuerto y coger un vuelo a Dubái para anunciar de forma oficial su vuelta al ring.

Speak fue el que encontró el cadáver en la casa del exboxeador.



El legado de ‘The Hitman’

Durante su carrera, Hatton, conocido como ‘The Hitman’, disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por nocaut, y con solo tres derrotas. Compitió entre 1997 y 2012 y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter.

El pasado 10 de octubre se celebró su funeral en Mánchester, al que asistieron entre otros el cantante de Oasis, Liam Gallagher; el actor Tamer Hassan; el comediante Paddy McGuinness; y figuras del boxeo como Tyson Fury, Tony Bellew, Conor y Nigel Benn, y Kell Brook, junto con excompañeros y entrenadores como Billy Graham y Nigel Travis, así como personalidades del mundo del fútbol como Wayne Rooney.

