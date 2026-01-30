Royal Rumble 2026: conoce la cartelera confirmada, horarios y dónde ver la Batalla Real en vivo

Un nuevo año comienza y, con él, llega uno de los cuatro eventos más grandes de la WWE y uno de los más esperados por su llamativa e icónica estipulación. Royal Rumble celebra su edición número 39 con una cartelera que promete resultados decisivos y un fuerte impacto en el camino hacia el magno evento, WrestleMania.

A continuación, RPP te presenta todo lo que debes saber sobre esta nueva edición, que tiene como plato fuerte las batallas reales masculina y femenina: horarios, cartelera completa y las superestrellas confirmadas que buscarán hacerse con la victoria.

Fecha y sede de WWE Royal Rumble 2026

La batalla campal en busca de una oportunidad por un título mundial en WrestleMania se llevará a cabo este sábado 31 de enero, en un escenario peculiar que marcará un hito en la historia del evento, ya que será la primera vez que el histórico evento se realice en Arabia Saudita, sin contar claro el Greatest Royal Rumble de 2018.

Horarios de WWE Royal Rumble 2026 en vivo en Sudamérica

En Perú, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.

En Ecuador, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.

En Colombia, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.

En Bolivia, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 3:00 p. m.

En Venezuela, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 3:00 p. m.

En Chile, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 3:00 p. m.

En Paraguay, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.

En Argentina, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.

En Brasil, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.

En Uruguay, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.

Horarios de WWE Royal Rumble 2026 en vivo en México y USA

En México, WWE Royal Rumble 2026 inicia a la 1:00 p. m.

En Los Ángeles, California, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 11:00 a. m.



En Phoenix, Arizona, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 12:00 p. m.



En Chicago, Illinois, WWE Royal Rumble 2026 inicia a la 1:00 p. m.



En Nueva York, Nueva York, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.

Cartelera completa de WWE Royal Rumble 2026

Royal Rumble 'Masculino'

Royal Rumble 'Femenino'



Campeonato Indiscutido de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn

Carrera de AJ Styles en juego: Gunther vs. AJ Styles

¿Dónde ver WWE Royal Rumble 2026 en vivo por TV?

Como viene siendo habitual en todos los eventos de la WWE, la transmisión en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN: Unlimited. Por su parte, para Latinoamérica y el resto del mundo, el evento podrá disfrutarse a través de Netflix.

WWE Royal Rumble 2026: ¿Quiénes están clasificados a la ‘Batalla Real’?

Royal Rumble match masculino

Roman Reigns Cody Rhodes Gunther Brock Lesnar Jey Uso Rey Mysterio Dragon Lee Penta Bron Breakker Bronson Reed Logan Paul Austin Theory Je'Von Evans Oba Femi

por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar



En un resultado que muchos —incluyéndome— prefieren olvidar, Jey Uso, a pesar de sus carencias luchísticas, logró ganar la batalla real de 2025.Fuente: WWE

Royal Rumble match femenino

Rhea Ripley IYO SKY Bayley Lyra Valkyria Liv Morgan Roxanne Perez Raquel Rodriguez Asuka Jordynne Grace Becky Lynch Chelsea Green Charlotte Flair Alexa Bliss Nia Jax Lash Legend Giulia Maxxine Dupri por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar

Charlotte Flair ganó la batalla real femenina de 2025, convirtiéndose en la única mujer en lograr dos victorias en el Royal Rumble.Fuente: WWE

