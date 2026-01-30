Últimas Noticias
Royal Rumble 2026: conoce la cartelera confirmada, horarios y dónde ver la Batalla Real en vivo

El legendario evento de la WWE llegará por primera vez a Arabia Saudita, marcando un hito histórico para la empresa
El legendario evento de la WWE llegará por primera vez a Arabia Saudita, marcando un hito histórico para la empresa | Fuente: WWE
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

Además de la esperada batalla real, el evento contará con una lucha que podría marcar el final de AJ Styles, quien pondrá su carrera en juego frente a Gunther. ¿Podrá el 'Fenomenal' extender su legado en los cuadriláteros?

Un nuevo año comienza y, con él, llega uno de los cuatro eventos más grandes de la WWE y uno de los más esperados por su llamativa e icónica estipulación. Royal Rumble celebra su edición número 39 con una cartelera que promete resultados decisivos y un fuerte impacto en el camino hacia el magno evento, WrestleMania.

A continuación, RPP  te presenta todo lo que debes saber sobre esta nueva edición, que tiene como plato fuerte las batallas reales masculina y femenina: horarios, cartelera completa y las superestrellas confirmadas que buscarán hacerse con la victoria.

Fecha y sede de WWE Royal Rumble 2026

La batalla campal en busca de una oportunidad por un título mundial en WrestleMania se llevará a cabo este sábado 31 de enero, en un escenario peculiar que marcará un hito en la historia del evento, ya que será la primera vez que el histórico evento se realice en Arabia Saudita, sin contar claro el Greatest Royal Rumble de 2018.

Horarios de WWE Royal Rumble 2026 en vivo en Sudamérica

  • En Perú, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.
  • En Ecuador, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.
  • En Colombia, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.
  • En Bolivia, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 3:00 p. m.
  • En Venezuela, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 3:00 p. m.
  • En Chile, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 3:00 p. m.
  • En Paraguay, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.
  • En Argentina, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.
  • En Brasil, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.
  • En Uruguay, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 4:00 p. m.

Horarios de WWE Royal Rumble 2026 en vivo en México y USA

  • En México, WWE Royal Rumble 2026 inicia a la 1:00 p. m.
  • En Los Ángeles, California, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 11:00 a. m.
  • En Phoenix, Arizona, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 12:00 p. m.
  • En Chicago, Illinois, WWE Royal Rumble 2026 inicia a la 1:00 p. m.
  • En Nueva York, Nueva York, WWE Royal Rumble 2026 inicia a las 2:00 p. m.
Cartelera completa de WWE Royal Rumble 2026

  • Royal Rumble 'Masculino'
  • Royal Rumble 'Femenino'
  • Campeonato Indiscutido de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn
  • Carrera de AJ Styles en juego: Gunther vs. AJ Styles

¿Dónde ver WWE Royal Rumble 2026 en vivo por TV?

Como viene siendo habitual en todos los eventos de la WWE, la transmisión en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN: Unlimited. Por su parte, para Latinoamérica y el resto del mundo, el evento podrá disfrutarse a través de Netflix.

WWE Royal Rumble 2026: ¿Quiénes están clasificados a la ‘Batalla Real’?

Royal Rumble match masculino

  1. Roman Reigns
  2. Cody Rhodes
  3. Gunther
  4. Brock Lesnar
  5. Jey Uso
  6. Rey Mysterio
  7. Dragon Lee
  8. Penta
  9. Bron Breakker
  10. Bronson Reed
  11. Logan Paul
  12. Austin Theory
  13. Je'Von Evans
  14. Oba Femi
  15. por confirmar
  16. por confirmar
  17. por confirmar
  18. por confirmar
  19. por confirmar
  20. por confirmar
  21. por confirmar
  22. por confirmar
  23. por confirmar
  24. por confirmar
  25. por confirmar
  26. por confirmar
  27. por confirmar
  28. por confirmar
  29. por confirmar
  30. por confirmar
En un resultado que muchos —incluyéndome— prefieren olvidar, Jey Uso, a pesar de sus carencias luchísticas, logró ganar la batalla real de 2025.

En un resultado que muchos —incluyéndome— prefieren olvidar, Jey Uso, a pesar de sus carencias luchísticas, logró ganar la batalla real de 2025.Fuente: WWE

Royal Rumble match femenino

  1. Rhea Ripley
  2. IYO SKY
  3. Bayley
  4. Lyra Valkyria
  5. Liv Morgan
  6. Roxanne Perez
  7. Raquel Rodriguez
  8. Asuka
  9. Jordynne Grace
  10. Becky Lynch
  11. Chelsea Green
  12. Charlotte Flair
  13. Alexa Bliss
  14. Nia Jax
  15. Lash Legend
  16. Giulia
  17. Maxxine Dupri
  18. por confirmar
  19. por confirmar
  20. por confirmar
  21. por confirmar
  22. por confirmar
  23. por confirmar
  24. por confirmar
  25. por confirmar
  26. por confirmar
  27. por confirmar
  28. por confirmar
  29. por confirmar
  30. por confirmar
Charlotte Flair ganó la batalla real femenina de 2025, convirtiéndose en la única mujer en lograr dos victorias en el Royal Rumble.

Charlotte Flair ganó la batalla real femenina de 2025, convirtiéndose en la única mujer en lograr dos victorias en el Royal Rumble.Fuente: WWE

