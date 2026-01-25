¿Dónde ver el Broncos vs Patriots en vivo por TV en USA y Sudamérica en la final de Conferencia Americana de NFL?

Se define al primer clasificado al Super Bowl LX. Denver Broncos vs New England Patriots se enfrentan en vivo y en directo este domingo 25 de enero en la Final de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL 2026. ¿A qué hora y en dónde ver la definición de las Finales de NFL? Conoce los detalles con RPP.pe.

► Finales de Conferencia de NFL 2026: llaves, horarios y dónde ver los partidos por el pase al Super Bowl LX

Los Broncos vencieron por 33-30 a los Buffalo Bills en la Ronda Divisional, con lo cual clasificaron a la Final. Al frente estarán los New England Patriots que vienen de imponerse a los Houston Texans por 28-16.

¿Cuándo y dónde juegan Broncos vs Patriots en vivo en la final de la Conferencia Americana de NFL?

El partido Broncos vs Patriots se disputará este domingo en el Empower Field at Mile High, ubicado en Colorado. La final de la Conferencia Americana comenzará a partir de las 3:00 p.m. (Hora peruana).

¿A qué hora juegan Broncos vs Patriots en vivo por la Final de Conferencia de NFL en USA y México?

¿Dónde ver el Broncos vs Patriots en vivo por TV?

El evento Broncos vs Patriots se verá en diferentes países del mundo. En Sudamérica, la final de la Conferencia Americana de NFL llegará por medio de la plataforma Disney+. En México, Fox Sports se encargará de la emisión, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto vía NBC. Además, los servicios de streaming que llevarán el Chiefs vs Eagles son NFL+ y Paramount+.