El Team Perú inicia su participación en el Latin America Amateur Championship de Golf

Jugando en casa. Así es como inicia el Team Perú su participación en el Latin America Amateur Championship, torneo de golf que por primera vez en su historia aterriza en nuestra capital. El equipo nacional ha venido ultimando detalles como parte su preparación en su primera ronda de prácticas que se desarrolló el pasado martes.

¿Quiénes conforman el Team Perú?

En la delegación peruana resaltan nombres como los de Jaime Yzaga, Patrick Sparks, Christian Muñoz, Rafael Claux, Tiago Ledgard y Mauricio Tello. Con la ventaja de conocer cada rincón de estos fairways centenarios, los seis representantes peruanos han comenzado sus rondas de práctica con un solo objetivo: alzar el trofeo del LAAC por primera vez para este país. Ellos saben que no solo compiten contra los mejores del continente, sino que lo hacen ante su público, su familia y su historia.

Con todo esto, el sueño de llegar al Masters, The Open y el U.S. Open nunca estuvo tan cerca. Bajo el cielo de Lima, los dueños de casa ya están listos para dar batalla y escribir el capítulo más glorioso del golf peruano.