Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dos nuevas caras: la San Martín anunció fichajes para la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

La San Martín tiene un tricampeonato en la liga de vóley.
La San Martín tiene un tricampeonato en la liga de vóley. | Fuente: Club San Martín
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La estadounidense Sophia Kruczko y la dominicana Geraldine González ya son parte de la San Martín.

La San Martín es de los clubes más fuertes en la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. Por ejemplo, está en la segunda etapa del campeonato.

En su plantel, la Universidad San Martín cuenta con referentes como Aixa Vigil, Paola Rivera y Fernanda Tomé. Quiere el título en esta campaña y a raíz de ello es que su dirigencia ha cerrado la contratación de dos fichajes, los cuales llegan procedente del extranjero.

La primera en ser anunciada fue la opuesta estadounidense Sophia Kruczko (22 años). Además, desde la San Martín le dieron la bienvenida a la central dominicana Geraldine González (23 años).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Se debe tener en cuenta que la dominicana llega procedente de OK Herceg Novi (Montenegro), mientras que la jugadora de Estados Unidos firmó tras dejar el Sirdeco Volley Pescara (Italia).

Programación de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

2:45 p.m. | Rebaza Acosta vs. Deportivo Soan
5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Atenea
7:00 p.m. | San Martín vs. Regatas Lima

Domingo 18 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Géminis
5:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, previo a la fecha 2

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1211135:833
2.San Martín1211135:1332
3. Alianza Lima1210231:1030
4.Atlético Atenea127525:2220
5. Regatas Lima127526-2118
6.Circolo126625-2519
7.Deportivo Géminis126622:2217
8.Rebaza Acosta124820:2813
9.Olva Latino124815:309
10.Deportivo Soan1221017:3010
Te recomendamos
Video recomendado
Tags
San Martín Liga Peruana de Vóley Vóley

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA