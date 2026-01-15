Dos nuevas caras: la San Martín anunció fichajes para la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

La San Martín es de los clubes más fuertes en la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. Por ejemplo, está en la segunda etapa del campeonato.

En su plantel, la Universidad San Martín cuenta con referentes como Aixa Vigil, Paola Rivera y Fernanda Tomé. Quiere el título en esta campaña y a raíz de ello es que su dirigencia ha cerrado la contratación de dos fichajes, los cuales llegan procedente del extranjero.

La primera en ser anunciada fue la opuesta estadounidense Sophia Kruczko (22 años). Además, desde la San Martín le dieron la bienvenida a la central dominicana Geraldine González (23 años).

Se debe tener en cuenta que la dominicana llega procedente de OK Herceg Novi (Montenegro), mientras que la jugadora de Estados Unidos firmó tras dejar el Sirdeco Volley Pescara (Italia).

Programación de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

2:45 p.m. | Rebaza Acosta vs. Deportivo Soan

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Atenea

7:00 p.m. | San Martín vs. Regatas Lima

Domingo 18 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, previo a la fecha 2