¿Y si se aplica en el fútbol? La NBA multó a la leyenda Russell Westbrook por fingir una falta en pleno partido [VIDEO]

Ni su estatus de leyenda libró a Russell Westbrook de ser sancionado por fingir una falta en pleno partido de los Sacramento Kings contra Detroit Pistons, por la temporada regular de la NBA.

En un comunicado, la liga estadounidense anunció que el base de los Kings deberá pagar 2 000 dólares de multa por haber fingido una falta durante el duelo disputado el pasado martes, 23 de diciembre, en el Golden 1 Center de Sacramento.

“Al jugador de los Sacramento Kings Russell Westbrook se le impuso una multa de $ 2 000 por flopping, tras una revisión realizada posterior al partido”, indicó la NBA.

Flopping es como se conoce en el baloncesto al engaño que hacen los jugadores para que les cobren una falta a su favor.



SAC's Russell Westbrook was assessed a postgame Flopping fine of $2,000 upon league office review for https://t.co/cJRkrGlouv Dec. 23 vs. DET. — NBA Official (@NBAOfficial) December 24, 2025

Si bien la multa de dos mil dólares puede parecer irrisoria, teniendo en cuenta los sueldos que se manejan en la NBA; esta sanción representa una mancha en el extraordinario legado de Russell Westbrook.

De hecho, el video del engaño que hizo Westbrook en el partido se ha vuelto viral en redes sociales, con críticas y hasta burlas contra el veterano jugador.

