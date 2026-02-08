México envía ayuda humanitaria a Cuba: partieron dos búques con más de 800 toneladas de alimentos

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, concretó este domingo el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población civil de Cuba. Los insumos son transportados por la Armada de México a través de dos buques de apoyo logístico que zarparon desde el puerto de Veracruz con el objetivo de brindar asistencia directa a la isla ante la situación de vulnerabilidad que atraviesa.



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el cargamento total suma más de 814 toneladas de víveres, las cuales se distribuyeron entre los buques Papaloapan e Isla Holbox.

Según detalló la dependencia federal, el buque Papaloapan transporta 536 toneladas de alimentos de primera necesidad entre los que se encuentran leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, además de diversos artículos de higiene personal.

Por su parte, en el Buque Isla Holbox se embarcaron poco más de 277 toneladas de leche en polvo para la atención de la ciudadanía.



La logística de salida fue precisada por la cancillería mexicana al señalar que el navío Papaloapan zarpó a las 8:00 hora local, mientras que el Isla Holbox hizo lo propio a las 12:00 horas, proyectando un tiempo de navegación de cuatro días para arribar a su destino.

Asimismo, se puntualizó que los víveres se concentraron originalmente en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Veracruz, provenientes de la Región Naval Central.

A pesar de la magnitud de este envío, las autoridades aclararon que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas en operaciones futuras.



Un compromiso de solidaridad regional



Esta acción responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el último viernes manifestó que se estaba pensando enviar esta ayuda, principalmente de alimentación, entre otros insumos solicitados.

La SRE destacó que mediante este gesto el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba.

La diplomacia mexicana subrayó que el país siempre ha brindado apoyo a las naciones hermanas en situaciones de emergencia, recordando asistencias recientes enviadas por los incendios en California y en Chile, así como por las inundaciones registradas en Texas.

"Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial para reafirmar la vocación cooperativa del Estado.



El envío de asistencia humanitaria se produce en un marco complejo de relaciones internacionales y gestiones comerciales. Este anuncio surge días después de que la dirección de Petróleos Mexicanos confirmara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por un valor de 496 millones de dólares.

No obstante, México ha reconocido recientemente que ha frenado los suministros energéticos para evitar la activación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, optando por mantener y priorizar la ayuda de carácter estrictamente humanitario para no afectar los acuerdos comerciales con el país vecino.