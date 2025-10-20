China y Australia cruzan acusaciones tras un incidente aéreo en el mar de China Meridional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Australia denunció este lunes "maniobras inseguras" de cazas chinos que, según Camberra, lanzaron bengalas "muy cerca" de un avión militar australiano sobre el mar de China Meridional, mientras que Pekín acusó a su vez al país oceánico de haber realizado una "intrusión" en un área que considera bajo su soberanía.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Richard Marles, dijo hoy en Camberra, según una transcripción divulgada por su ministerio, que un avión P-8 del Ejército australiano realizaba tareas de vigilancia por esa zona, sin especificar el lugar exacto, el domingo cuando se topó con dos cazas Su-35 de las Fuerzas Aéreas chinas.

Los aviones chinos se colocaron cerca de la aeronave del país oceánico y lanzaron bengalas en al menos tres ocasiones "muy cerca" del P-8, según la explicación de Australia.

"Tras analizar el incidente con detenimiento, lo consideramos inseguro y poco profesional", denunció Marles, quien aseguró que tanto el avión como los tripulantes australianos pudieron regresar al país de manera segura.

Por su parte, el Comando del Teatro del Sur de la Fuerza Aérea china informó este lunes de que un avión del Ejército australiano realizó este domingo una "intrusión" sobre las islas Xisha, como se conoce en China a las Paracel, "sin autorización del Gobierno chino".

El portavoz del Comando Li Jianjian señaló que las fuerzas aéreas chinas "organizaron efectivos para seguir, vigilar y advertir" al aparato australiano.

Li pidió a Australia que "ponga fin a este tipo de provocaciones" y advirtió de que el Ejército chino "mantiene un nivel máximo de alerta para salvaguardar la seguridad nacional y la estabilidad regional".

"Las acciones de Australia violaron gravemente la soberanía de China y es muy probable que causen accidentes marítimos y aéreos", añadió el portavoz.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.

Marles, cuyo país defiende la libre navegación y tránsito por la zona, dijo que han presentado una protesta diplomática ante Pekín por este incidente y remarcó que la seguridad de las rutas comerciales en esta región es "crucial para el interés nacional" australiano.

Esta no es la primera vez que se registra un incidente similar entre militares de ambos países.

El pasado febrero, Camberra denunció que un avión de combate chino J-16 disparó bengalas contra un avión australiano que realizaba una patrulla de vigilancia también en el mar de China Meridional.

La tensión entre ambos países también se traslada a la región del Pacífico, históricamente controlada por Australia y Estados Unidos, donde China ha aumentado en los últimos años su influencia.