Cuba dice a Trump que "nunca" fue compensada por "servicios de seguridad que haya prestado a algún país"

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a Donald Trump tras la advertencia de que su país no recibirá dinero ni petróleo proveniente de Venezuela y sostuvo que su país "no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país".

"A diferencia de EE.UU., no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", añadió Rodríguez en un mensaje en 'X'.

El ministro aseguró que Cuba tiene "absoluto derecho" a importar combustible en mercados "dispuestos a exportarlo" y "que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", finalizó.

Como informó la agencia EFE, Venezuela ha sido el proveedor aliado, en materia energética, de Cuba mediante un acuerdo en donde los cubanos ofrecían servicios de salud y educación para el país sudamericano a cambio de crudo.

Presidente de Cuba responde a Trump

Horas después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a Donald Trump y señaló que "no tienen moral para señalar a Cuba en nada" quienes "convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas".

"Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora", escribió en 'X' el mandatario cubano.

Por último, sostuvo que desde hace 66 años "Cuba no agrede" sino que es "agredida por EE.UU.".

"No amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre", zanjó Díaz-Canel.

Advertencia de Trump

Donald Trump anunció por la mañana del domingo que Cuba ya no recibirá petróleo ni dinero proveniente de Venezuela y advirtió de llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

Asimismo, destacó que Venezuela "ahora tiene a Estados Unidos, el país con mayor poder militar en el mundo para protegerlos y los protegeremos".

Trump señaló que "Cuba vivió, por muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero desde Venezuela".

El último domingo 4 de enero, Donald Trump había señalado que el régimen cubano enfrentaría un colapso inminente de concretarse la pérdida de suministros energéticos desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

"Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", afirmó Trump durante declaraciones a bordo del Air Force One.

El mandatario agregó que "muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros" por el impacto de los recientes acontecimientos en Venezuela.

