Carlos Baute, Gabriela Spanic, Danny Ocean y más famosos venezolanos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

En la madrugada de este sábado, 3 de enero, la noticia que dio la vuelta al mundo fue la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concretada tras un operativo militar en Venezuela. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ambos fueron detenidos en una residencia del país latinoamericano, sin especificar la ubicación exacta.

Famosos venezolanos se pronuncian tras captura de Maduro

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien se dirigió al pueblo venezolano: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”.

A él le siguieron sus hijos Mau y Ricky, quienes nacieron en Caracas. A través de sus redes sociales como dúo, pusieron: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa“.

La actriz Gabriela Spanic compartió una foto con el mensaje: “Dios está con nosotros“.

Mau y Ricky se pronuncian tras detención de Maduro.Fuente: IG: @mauyricky

Por otro lado, Catherine Fulop, recordada actriz de Rebelde Way, también mostró su postura ante esta situación que está viviendo Venezuela. Como se recuerda, la artista radica en Argentina desde los años 90 y tiene una familia con Ova Sabatini, pero se ha mostrado atenta a lo que sucede en su país.

“¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”, se lee en la imagen donde está Jesús abrazando a su país.

Asimismo, el cantante Carlos Baute, que radica en España, grabó un video celebrando la detención de Maduro:

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro -familia, amigos, nuestra gente- estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”.

La actriz y cantante venezolana Marjorie de Sousa había estado compartiendo videos y fotos de lo que sucedía en su país, pero después escribió: “Dios, te pido por mi gente buena. Cúbrelos. Arriba mi Venezuela”.

El intérprete de Me rehúso, Danny Ocean, que ha sido una de las voces más activas contra el gobierno de Maduro, solo se limitó a compartir una bandera de Venezuela en sus redes.

La conductora de TV Carolina Sandoval compartió un video donde no podía ocultar su emoción y se mostró besando su bandera. “¡Jurénme que esto está pasando! ¡Dios mío, Cristo, ¡arriba Venezuela libre, carajo!“, expresó.

Hasta Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, también expresó su alegría de que Maduro esté detenido: “Cayó Maduro antes que saliera GTA 6. Gente, hoy se celebra. Y a todas las personas que no sean de Venezuela, celebren. Celebren muchísimo hoy”.