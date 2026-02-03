Últimas Noticias
Donald Trump dice a Gustavo Petro en una tarjeta que fue un "gran honor" conocerlo y que ama a Colombia

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca se desarrolló a puerta cerrada y sin prensa.
Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca se desarrolló a puerta cerrada y sin prensa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: @infopresidencia
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Esta fue la primera reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un "gran honor" conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington.

"Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia", dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.

Petro publicó además otra foto del libro 'Trump, the art of the deal' que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: "Eres genial".

"¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto.

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei.

El mandatario colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa. 

Donald Trump Gustavo Petro Colombia Estados Unidos

