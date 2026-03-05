Donald Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTAN: "No es un jugador de equipo"

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos insistió en que está "muy decepcionado" con Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisar de represalias.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha apuntado el presidente estadounidense en una entrevista por teléfono con el diario 'New York Post', en la que ha vuelto otra vez a mostrar su "decepción" con el primer ministro británico, Keir Starmer, a raíz de su postura inicial de oponerse al uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.

Trump ha afirmado que España está siendo "muy hostil" hacia la OTAN y ha afeado que haya sido "el único país" en situarse en contra de gastar el 5% del PIB en defensa.

"Son muy hostiles con todos (...) No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco", ha avisado en otro mensaje que sugiere represalias contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Reitera su decepción con Starmer

Asimismo, ha profundizado en sus críticas hacia el primer ministro británico, quien le llegó a decepcionar "mucho", ha dicho, por su resistencia a permitir que las fuerzas estadounidenses utilizaran las bases militares británicas para el "tremendo ataque" contra esa "nación hostil", tal y como ha definido a Irán.

"Fue muy decepcionante su actuación (...) deberíamos poder contar ellos. Me sorprendió mucho, Keir. Me decepcionó mucho (...) Me llevo bien con él, pero a veces no hace lo que debería", ha afeado el presidente de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha puesto en la diana al líder británico.

En concreto denuncia que Londres no dejara usar el archipiélago de Chagos, donde tiene una base de uso compartido con Estados Unidos, en la ofensiva lanzada contra Irán. "Son muy poco cooperativos con esa isla estúpida", llegó a afirmar Trump.