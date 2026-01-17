EE.UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes del operativo en Venezuela, según Reuters

La agencia de noticias Reuters informó en exclusiva que múltiples fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron que funcionarios de la administración estadounidense durante el mandato de Donald Trump mantuvieron conversaciones con Diosdado Cabello desde los primeros días del actual mandato presidencial de Nicolás Maduro.

Estos contactos, que no habían sido reportados previamente, continuaron en las semanas previas a la captura del líder izquierdista en Caracas, durante las operaciones militares que Washington llevó a cabo en la madrugada del 3 de enero y se prolongaron incluso después de la captura del mandatario venezolano por fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con cuatro fuentes citadas por Reuters, representantes del gobierno estadounidense advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición.

Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras la operación del 3 de enero, lo que convierte a Cabello en un actor clave para la estabilidad o el desorden en el país, según la agencia de noticias que reveló esta información.

Las conversaciones abordaron también las sanciones impuestas por Estados Unidos y la acusación por narcotráfico que pesa sobre Cabello en la justicia estadounidense. Dos fuentes indicaron que estos intercambios se intensificaron en las semanas previas a la captura de Maduro, mientras que otros informantes confirmaron que el contacto se mantuvo luego de la operación militar.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El rol de Cabello en la estrategia estadounidense

Diosdado Cabello figura en la misma acusación de narcotráfico que utiliza la administración Trump como justificación legal para arrestar a Maduro.

Sin embargo, a diferencia del líder chavista, el ministro del Interior no fue capturado durante la operación, una omisión que generó interrogantes tanto en Washington como en sectores de la oposición venezolana.

Según una fuente informada sobre las preocupaciones de Estados Unidos, a la que accedió Reuters, las comunicaciones con Cabello son consideradas “cruciales” para los esfuerzos de la administración Trump por controlar la situación en Venezuela.

El temor central es que, si Cabello decidiera desplegar las fuerzas bajo su control, podría fomentar un escenario de caos para el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, respaldado por Washington.

Aunque no está claro si las conversaciones incluyeron discusiones sobre la futura gobernanza del país, sí se sabe que Washington ve en Rodríguez el eje de su estrategia política.

Un leal con poder real

Diosdado Cabello ha sido, durante décadas, una de las figuras más influyentes del chavismo. Colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez y mentor político de Nicolás Maduro, se consolidó como uno de los principales ejecutores de las políticas más duras durante los últimos años del gobierno de Maduro.

Exoficial militar, Cabello ha ejercido una fuerte influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles, responsables de un amplio espionaje interno. También ha estado estrechamente vinculado a las milicias progubernamentales, en particular los llamados “colectivos”, grupos de civiles armados que han sido desplegados para reprimir protestas y atacar a manifestantes opositores.

Aunque Cabello y Delcy Rodríguez han operado durante años en el núcleo del poder, desde el Gobierno, la Asamblea Nacional hasta el Partido Socialista Unido de Venezuela, nunca han sido considerados aliados cercanos. De hecho, funcionarios estadounidenses temen que esa rivalidad interna pueda convertirse en un factor desestabilizador durante la transición, según Reuters.

Sanciones, acusaciones y críticas desde Washington

Cabello ha estado durante años bajo sanciones estadounidenses por presunto tráfico de drogas. En 2020, Estados Unidos emitió una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura, acusándolo de ser una figura clave del llamado “Cartel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico integrada por altos funcionarios venezolanos. Posteriormente, la recompensa fue elevada a 25 millones de dólares. Cabello ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, analistas y legisladores en Estados Unidos cuestionaron públicamente por qué Cabello no fue arrestado, pese a figurar en segundo lugar en la acusación del Departamento de Justicia.

“Sé que sólo Diosdado es probablemente peor que Maduro y peor que Delcy”, declaró la congresista republicana María Elvira Salazar en una entrevista con Face the Nation de CBS el 11 de enero.

En los días posteriores, Cabello denunció la intervención estadounidense y aseguró en un discurso que “Venezuela no se rendirá”.

Sin embargo, informes de medios locales y organizaciones de derechos humanos indican que los controles en puestos de seguridad y los registros arbitrarios se han vuelto menos frecuentes en las últimas semanas.

Venezuela hoy: el gobierno de Delcy Rodríguez con fuerte agenda económica

Mientras se desarrollan estas complejas negociaciones políticas y de seguridad, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez busca mostrar avances económicos y enviar señales de estabilidad tanto a la población como a la comunidad internacional.

Rodríguez anunció los primeros resultados de su estrategia económica con la consolidación del primer contrato de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) en la historia del país y la promesa de inyectar divisas al sistema bancario para equilibrar el mercado cambiario.

Durante un encuentro del Consejo Nacional de Economía, la mandataria encargada explicó que las divisas provenientes de la venta de petróleo ingresarán al país a través del Banco Central de Venezuela y se canalizarán hacia la banca privada para el funcionamiento del mercado cambiario.

En Venezuela, aunque la moneda oficial es el bolívar, el dólar estadounidense se utiliza ampliamente como referencia de precios. La coexistencia de un tipo de cambio oficial y un mercado paralelo ha generado distorsiones significativas en la economía, con precios que varían según la moneda utilizada.

Gas, petróleo y reformas

Rodríguez confirmó la firma de un contrato para exportar gas licuado de petróleo, aunque no reveló ni la duración del acuerdo ni el socio comercial involucrado. Este avance se produce a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector energético venezolano desde 2019.

El anuncio se da en medio de los acercamientos diplomáticos entre Caracas y Washington, tras la captura de Maduro. Trump había exigido “acceso total” a los recursos petroleros del país y anunció que Estados Unidos recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, cuya venta controlará.

Rodríguez también reiteró ante el Parlamento tres propuestas legislativas clave, entre ellas una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y una norma para simplificar trámites administrativos, con el objetivo de atraer inversiones y dinamizar la economía.

Cambios en el gabinete y excarcelaciones

La presidenta encargada anunció, además, una reestructuración ministerial que incluyó la fusión de los ministerios de Industrias y Comercio Nacional, así como la salida del empresario Alex Saab del gabinete. Saab había sido detenido en Cabo Verde, extraditado a Estados Unidos y posteriormente liberado tras un indulto presidencial en 2023.

Rodríguez también realizó nuevas designaciones en áreas clave como Transporte, Comunicación e Información y Ecosocialismo, además de reforzar el control del Ejecutivo sobre los organismos de seguridad y la Guardia de Honor Presidencial.

En tanto, el gobierno venezolano y el propio Trump han afirmado que numerosos detenidos, considerados presos políticos por la oposición y organizaciones de derechos humanos, serían liberados. El Ejecutivo venezolano aseguró que Cabello, en su rol de ministro del Interior, supervisa ese proceso.

No obstante, organizaciones de derechos humanos sostienen que las excarcelaciones avanzan con extrema lentitud y que cientos de personas continúan detenidas de manera injusta, pese a los anuncios oficiales.

La ONG Foro Penal y la dirigencia opositora confirmaron entre 100 y 130 excarcelaciones recientes, mientras que el gobierno asegura que ya superan las 400. Sin embargo, no se han publicado listas oficiales ni detalles sobre las condiciones de esas liberaciones.