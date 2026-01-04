Ejército venezolano reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, pero exige libertad de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, compareció este domingo en rueda de prensa en la que subrayó que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro la pasada madrugada en una incursión estadounidense.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. "Así que la patria continúa", ha remachado.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado.

"La decisión de la Sala Constitucional (...) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", recuerda Padrino.

"Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito", añadió.