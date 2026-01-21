Todo sobre el nuevo Consejo de la Paz creado por Trump: ¿quiénes serán sus aliados y cuánto costaría acceder?

Aunque surgió como un organismo para supervisar el plan de 20 puntos para poner fin al conflicto en Gaza, la Junta de la Paz se apunta como un organismo que podría reemplazar a la ONU, según ha comentado Donald Trump.

Con el objetivo de revisar el cumplimiento del plan para Gaza y supervisar al gobierno transitorio para la Franja, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado la Junta de la Paz.

Pero este foro no solo se dedicaría a analizar la situación del enclave palestino, pues también abarcaría la resolución de otros conflictos internacionales.

La junta, impulsada para fiscalizar el plan de 20 puntos para poner fin al conflicto entre Hamás e Israel, cuenta con la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, algunas voces alertan que podría convertirse en un cuerpo paralelo a la ONU para reforzar los intereses de Estados Unidos.

¿Quién liderará la Junta de la Paz y qué países serán miembros?

El organismo estará presidido por el propio Trump, que ha nombrado a una Junta Ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Además, el republicano ha invitado a algunos países a que se unan al órgano como miembros fundadores.

De momento, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han dicho haber recibido una carta de Trump para unirse.

Otros mandatarios como el mandatario ruso Vladímir Putin, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi, el rey de Jordania, Abdallá II, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también han sido invitados.

El portal Deutsche Welle (DW) detalla que la Casa Blanca ha formulado invitaciones a cerca de 60 países, entre los cuales hay miembros de la OTAN.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó integrarse en el organismo, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Otros estados como Suecia y Noruega también han anunciado que rechazarán la invitación, en medio de las fricciones por el anuncio de Trump sobre una posible anexión de Groenlandia.

¿Más poder para Trump?

Según la carta fundacional del Consejo de Paz, publicada por el periódico israelí Times of Israel, también apunta que Trump será el presidente inaugural y que será quien aprobará qué estados miembros pueden formar parte del grupo y cuáles no.

Además, señala que las decisiones se podrán votar en conjunto, pero que el mandatario tendrá autoridad exclusiva para aprobarlas o no, según los citados medios.

¿Cuánto costará ser parte del organismo?

Washington aclaró este martes que la aportación de 1 000 millones de dólares para integrar la Junta de la Paz, el nuevo organismo internacional liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y encargado de supervisar la resolución de conflictos internacionales, es de carácter voluntario.

"La membresía no conlleva ninguna obligación de financiación obligatoria más allá de lo que un Estado o socio elija contribuir voluntariamente", explicó a la prensa un alto funcionario de la Administración de Trump.

Medios estadounidenses habían publicado que la Casa Blanca exigía una aportación de 1 000 millones de dólares para integrar el organismo, que podría servir como un sustituto del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero el funcionario subrayó que "los países que realizan contribuciones significativas a los proyectos y desean tener una supervisión adecuada pueden seguir participando" sin necesidad de contribuir con esa cantidad.

Temor a que la Junta de la Paz dejé atrás al Consejo de Seguridad de la ONU

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que el organismo "no es legal": "Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE. UU. e Israel", declaró.

Algunos países, entre ellos Israel, fuerte aliado de EE.UU., han rechazado la iniciativa por "no alinearse con sus políticas", según un comunicado del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Varios medios recogen declaraciones anónimas de otros aliados que alertan que pueda "socavar" el rol del Consejo de Seguridad, pero la mayoría apuesta por esperar con cautela a ver cómo se desarrolla.

Según The Atlantic, el primer párrafo del preámbulo de los estatutos recoge que una paz duradera requiere "un juicio pragmático, soluciones sensatas y el valor de alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado".

En el mismo apartado se subraya la necesidad de "un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz".

“La ONU no ayuda a resolver guerras”

Al anunciar la creación de la Junta de la Paz, Trump dijo que será un organismo dedicado a poner fin a los conflictos internacionales, señalando que la ONU “nunca” le ha ayudado a resolver ninguna guerra.

"Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".