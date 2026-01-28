Bruce Springsteen lanza canción contra agentes de ICE y Donald Trump tras asesinatos en Minneapolis

Bruce Springsteen dedicó su última canción a modo de protesta contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de los asesinatos de los residentes Alex Pretti y Renee Good, ocurridos en la ciudad de Minneapolis días atrás.

Por medio de sus redes sociales, el legendario cantante y compositor estadounidense anunció, este miércoles 28 de enero, el estreno de su canción Streets of Minneapolis, donde rinde homenaje a los dos ciudadanos asesinados tras los operativos anti migratorios realizados por los agentes de ICE.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Mantente libre, Bruce Springsteen”, escribió el guitarrista en un comunicado.

Cabe resaltar que el ritmo de la canción se trabajó en modo acústico con un arreglo musical que invita al público a cantar el coro “ICE fuera de Minneapolis”. El tema también se lanzó en la plataforma de YouTube de Springsteen teniendo más de 36 mil reproducciones en poco menos de dos horas.