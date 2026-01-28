Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Bruce Springsteen lanza canción contra agentes de ICE y Donald Trump tras asesinatos en Minneapolis

Bruce Springsteen lanza canción en protesta contra los agentes de ICE y el gobierno de Donald Trump.
Bruce Springsteen lanza canción en protesta contra los agentes de ICE y el gobierno de Donald Trump. | Fuente: Instagram (springsteen)/EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En memoria a los residentes Alex Pretti y Renee Good, Bruce Springsteen dedicó su canción 'Streets of Minneapolis' en protestas contra los agentes del ICE que usaron fuerza letal en Minneapolis.

Bruce Springsteen dedicó su última canción a modo de protesta contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de los asesinatos de los residentes Alex Pretti y Renee Good, ocurridos en la ciudad de Minneapolis días atrás.

Por medio de sus redes sociales, el legendario cantante y compositor estadounidense anunció, este miércoles 28 de enero, el estreno de su canción Streets of Minneapolis, donde rinde homenaje a los dos ciudadanos asesinados tras los operativos anti migratorios realizados por los agentes de ICE.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Mantente libre, Bruce Springsteen”, escribió el guitarrista en un comunicado.

Cabe resaltar que el ritmo de la canción se trabajó en modo acústico con un arreglo musical que invita al público a cantar el coro “ICE fuera de Minneapolis”. El tema también se lanzó en la plataforma de YouTube de Springsteen teniendo más de 36 mil reproducciones en poco menos de dos horas.

Bruce Springsteen critica al gobierno de Donald Trump en su nuevo tema 'Streets of Minneapolis'.
Bruce Springsteen critica al gobierno de Donald Trump en su nuevo tema 'Streets of Minneapolis'. | Fuente: EFE

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Bruce Springsteen?

La canción de Bruce Springsteen describe a Minneapolis como “una ciudad en llamas que luchó contra el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante”. Además, el músico califica a los agentes del ICE como “el ejército privado del ‘Rey’ (Donald) Trump” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Del mismo modo, se recuerda a los dos residentes asesinados por el uso de la fuerza letal del ICE. “Había huellas sangrientas. Donde debería haber habido misericordia. Y dos muertos abandonados para morir en calles llenas de nieve. Alex Pretti y Renee Good”, se escucha en el tema.

Finalmente, la canción exhorta al público a no olvidar lo ocurrido en Minneapolis durante el gobierno de Donald Trump.

“Aquí en nuestra casa mataron y vagaron. En el invierno del 26. Tomaremos nuestra posición por esta tierra. Y al extraño entre nosotros. Recordaremos los nombres de los que murieron. En las calles de Minneapolis”, concluye.

De acuerdo con Variety, el título de Streets of Minneapolis “hace eco” a la icónica canción de Springsteen: Streets of Philadelphia, que habla sobre la crisis del SIDA y que se usó para la película Philadelphia.

Bruce Springsteen dedicó su canción a los residentes asesinados Alex Pretti y Renee Good.
Bruce Springsteen dedicó su canción a los residentes asesinados Alex Pretti y Renee Good. | Fuente: Instagram

¿Qué pasó con los residentes Alex Pretti y Renee Good?

Alex Pretti, quien era ciudadano estadounidense sin antecedentes penales y con permiso legal para portar armas, falleció luego de recibir una serie de disparos tras un gran tumulto con los agentes de ICE en medio de las protestas en Minneapolis el último sábado.

De acuerdo con videos difundidos por CNN y The New York Times, un agente federal retiró un arma de la cintura del enfermero de 37 años antes de que fuera abatido contradiciendo la versión del DHS de que Pretti blandió una pistola siendo, presuntamente, una amenaza inmediata durante un operativo anti migratorio en Mineápolis.

Por su parte, Renee Nicole Good era una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos. Ella murió el 7 de enero de 2026 tras ser baleada por un agente del ICE en Minneapolis durante una redada migratoria.

En este caso, el agente disparó varias veces a su vehículo, impactándola en la cabeza y pecho, lo que generó indignación y protestas sobre si actuó en defensa propia. "No estoy enojada contigo", se escucha decir a la mujer en un video grabado por al agente Jonathan Ross momentos antes de ser abatida.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Bruce Springsteen ice mineapolis Donald Trump Estados Unidos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA