María Corina Machado agradece a Trump por captura de Maduro y afirma que Delcy Rodríguez "es muy rechazada por el pueblo venezolano"

La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció este lunes para agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las "valientes acciones" que condujeron a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el último sábado 3 de enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas, la capital de Venezuela.

En una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News, Machado volvió a dedicar a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió en octubre en Noruega, y destacó que la detención del líder chavista representa un triunfo para la democracia.

"Estamos agradecidos con el presidente Trump por la histórica acción que tomó contra el narcoterrorismo. Ahora, 30 millones de venezolanos estamos más cerca de la libertad y Estados Unidos es un país más seguro", afirmó Machado.

La opositora recordó que dedicó el galardón a Trump inmediatamente después de su anuncio en octubre, y lo reafirmó tras la captura de Maduro. "Si yo creía que se lo merecía en octubre, ¡imagínate ahora!", exclamó, añadiendo que incluso ofrecería compartirlo con él.

Machado enfatizó el impacto global de la detención. "Creo que Trump probó al mundo que sabe lo que quiere [...]. Creo que esto es un gran paso hacia la democracia y la dignidad humana", dijo.

La líder opositora indicó que desde octubre no ha vuelto a hablar con Trump, pero insistió en que el 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía.

Machado arremete contra Delcy Rodríguez

María Corina Machado también se refirió a Delcy Rodriguez, quien este lunes asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Maduro, y luego de que recibiera la venia de Trump como la cabeza de una eventual transición hacia la democracia en Venezuela.

Si bien Machado se manifestó a favor de que se avance hacia una transición en su país, arremetió contra la chavista, a quien implicó en las torturas del régimen y calificó como aliada de Rusia, Irán y China.

"Delcy Rodríguez sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráfico de personas. Es una aliada para Rusia, para Irán, para China; es muy rechazada por el pueblo venezolano. No confían en ella los inversores internacionales ni los venezolanos", afirmó en la entrevista.

La líder opositora también denunció que las últimas 24 horas han sido alarmantes en Venezuela, luego de que Maduro firmara "el mismo día que fue capturado" una orden ejecutiva para detener a venezolanos que apoyen a Trump.

El último sábado, en conferencia de prensa, Trump rechazó respaldar públicamente a Machado como una figura protagónica para una transición en Venezuela, al afirmar que la opositora no cuenta con el apoyo suficiente dentro de su país.

Machado quiere volver a Venezuela

Machado dijo en la entrevista que quiere volver a Venezuela "tan pronto como sea posible", porque quiere estar "donde pueda ser más útil".

Indicó que salió de su país para recibir el Nobel, en una travesía clandestina en la que su vida estuvo en riesgo, porque pensó que era lo más útil para su país en ese momento.

La líder opositora reafirmó que su movimiento ganó las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia se hizo con el triunfo ante Nicolás Maduro de acuerdo a las actas mostradas por la oposición al régimen, las que fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Machado aseguró que en una nuevas elecciones libres y justas su movimiento ganaría con "más del 90 % de los votos".