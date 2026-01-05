Se reportan tiroteos en los alrededores del palacio presidencial de Miraflores en Venezuela

Este hecho sucede a solo horas de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

Se reporta tiroteos en los alrededores del palacio presidencial de Miraflores en Venezuela | Fuente: EFE

Ráfagas de disparos se escucharon esta noche en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela. El incidente tiene lugar horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho. Versiones no confirmadas de usuarios en redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial, lo que habría originado el tiroteo.



En X se puede encontrar varios videos donse se escuchan claramente detonaciones continuas y, en algunos casos, se observan fogonazos de armas de alto calibre en Caracas.

El régimen no ha informado oficialmente si el incidente dejó personas heridas, detenidas o daños materiales. Según informó el medio venezolano TalCual, la situación se habría dado tras una confusión ya que los drones serían del mismo régimen