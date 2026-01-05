Manifestantes en Sao Paulo y Río de Janeiro protestan contra EE.UU. para pedir la liberación de Maduro

Los protestantes quemaron tres banderas de EE.UU. frente al consulado estadounidense en Sao Paulo y gritaron consignas contra la "agresión imperialista".

Integrantes de movimientos estudiantiles y partidos de izquierdas se manifestaron este lunes en Sao Paulo y Río de Janeiro para exigir la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como condenar el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño.

En Río de Janeiro, los activistas desplegaron una gran bandera de Venezuela y carteles que decían 'América Latina soberana. ¡Fuera Trump!'. La presidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), Bianca Borges, advirtió que "Brasil ya fue víctima del intervencionismo de Estados Unidos y puede serlo de nuevo muy pronto".

"En relación a Brasil, le cabe el lugar de liderar la posición de los países que son razonables y que defienden la democracia", dijo la titular de la UNE, una de las organizaciones convocantes de la protesta, en declaraciones a EFE.



No obstante, Borges afirmó que Brasil cometió "dos grandes equívocos": vetar el ingreso de Venezuela al grupo de países asociados a los BRICS y cuestionar el resultado de las elecciones venezolanas de 2024.

Estas decisiones, según ella, contribuyeron a "debilitar la percepción internacional que se tiene en relación a la revolución bolivariana y sobre la democracia venezolana".

"Es la hora de Brasil enmendar ese error, teniendo una postura más contundente, exigiendo la liberación inmediata de Maduro y de (su esposa) Cilia Flores y el respeto al voto popular en Venezuela", agregó.