Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Cancilleres de Venezuela e Irán refuerzan alianza entre sus países ante las "amenazas" de Estados Unidos

Yván Gil, canciller venezolano destacó el apoyo iraní.
Yván Gil, canciller venezolano destacó el apoyo iraní. | Fuente: EFE | Fotógrafo: MIGUEL GUTIERREZ
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El canciller venezolano Yván Gil informó que conversó con su homólogo iraní, Abás Araqchi, sobre la defensa de principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, y su homólogo de Irán, Abás Araqchí, hablaron de la alianza entre sus países ante las que consideran "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación sudamericana, informó este lunes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante una conversación telefónica, el canciller venezolano agradeció al Gobierno iraní por "defender los principios y objetivos" de la Carta de las Naciones Unidas" y subrayó la "necesidad de respetar la soberanía nacional de Venezuela y la integridad territorial", según una nota de VTV, compartida por Gil a través de su canal de Telegram.

Además, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro y el pueblo venezolano defenderán "su independencia, soberanía y derecho a la autodeterminación", y dijo esperar que las naciones integrantes del grupo BRICS, entre ellas Irán, y otros países de América Latina "condenen firmemente las acciones de Estados Unidos".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló, en una nota oficial, que su titular condenó "enérgicamente las acciones unilaterales e intimidatorias" de EE.UU. y, en ese sentido, advirtió que amenazar con "el uso de la fuerza" a naciones independientes en desarrollo "constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

"Es fundamental que todos los Gobiernos responsables, reconociendo la gravedad de la situación actual, impidan la propagación de la anarquía y la inseguridad", afirmó el ministro persa, quien expresó el apoyo de su Gobierno a Venezuela ante -agregó- la "intimidación estadounidense".

Hace una semana, el régimen de Maduro reafirmó con Irán su "lucha conjunta" por la defensa de su soberanía, durante una reunión de Gil con el embajador iraní en Caracas, Ali Chegini.

Denuncia desde Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció este lunes, durante su intervención en la cumbre virtual de los BRICS, las amenazas EE.UU. contra Venezuela, así como la agresión militar que sufrió su país en junio, la continuidad del conflicto en Gaza y los ataques israelíes contra Líbano y Yemen, como "pruebas claras del fracaso del orden mundial en garantizar la paz, la justicia y la seguridad internacional".

Venezuela advierte que enfrenta la "más grande amenaza" que haya vivido el continente en el último siglo, en referencia al despliegue militar estadounidense, al que Caracas ha respondido con una movilización de buques y de millones de milicianos, además de llamados a la ONU y a la comunidad internacional en general.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció este domingo un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco regiones del país, ubicadas, dijo, en la fachada caribeña y la atlántica.

Washington alega una lucha contra el narcotráfico, lo que rechaza Caracas, que denuncia un plan para provocar un cambio político en Venezuela.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Venezuela Irán Estados Unidos

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA