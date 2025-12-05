Tensión en el sur de Asia: Pakistán y Afganistán se acusan mutuamente de lanzarse ataques transfronterizos

Los talibanes aseguraron que las fuerzas pakistaníes iniciaron la confrontación en el distrito de Spin Bodak. Pero Pakistán señaló que hubo disparos no provocados de talibanes en el sector fronterizo de Chaman.

Pakistán y Afganistán se acusaron mutuamente este viernes de lanzarse ataques transfronterizos a través de la Línea Durand, un día después de que los talibanes diesen por terminadas las conversaciones que Kabul e Islamabad mantenían en Arabia Saudita.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, afirmó en un comunicado que las fuerzas paquistaníes iniciaron la confrontación en el distrito afgano de Spin Bodak.

Minutos después, fuentes de seguridad paquistaníes aseguraron a EFE que hubo disparos no provocados de talibanes afganos en el sector paquistaní de Chaman, fronterizo con Afganistán.

"El intercambio en el sector de Chaman vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que Kabul controle a elementos fronterizos indisciplinados cuyas acciones están desestabilizando la posición internacional del propio Afganistán", dijeron esas mismas fuentes paquistaníes en condición de anonimato.

Las fuentes añadieron que las fuerzas de seguridad paquistaníes se mantienen vigilantes y advirtieron que cualquier nueva agresión provocará medidas de represalia aún más contundentes.

Tensión entre Pakistán y Afganistán

Pakistán y Afganistán viven uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. En octubre, ambos países protagonizaron una serie de enfrentamientos armados que culminaron el 19 de octubre con un frágil alto el fuego alcanzado en Doha, con la mediación de Catar y Turquía.

No es la primera vez que los dos países del sur de Asia rompen la tregua de Doha, después de que según los talibanes aviones de combate paquistaníes bombardearon zonas en el este de Afganistán, causando la muerte de diez civiles, nueve de ellos niños.

Islamabad niega que matase a civiles en aquellas incursiones en territorio afgano.