"Ya sé lo que siente la gente de Gaza": Testimonios de los afectados por los bombardeos de EE. UU. en Venezuela

Algunos residentes de viviendas alcanzadas por los ataques de Estados Unidos contra varias zonas de Venezuela, incluida Caracas, dijeron este domingo a EFE que esta experiencia no se les olvidará "nunca" e incluso admitieron haber rememorado imágenes de Gaza, el territorio que sufrió por más de un año de bombardeos constantes de Israel.

"Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza. ¿Qué siente la gente de Gaza? Lo que yo viví esa madrugada. Que mi nieta decía: 'Abuela, no sé para dónde corro'; 'Qué pasó, abuela'", declaró a EFE Georgina Quijada, de 56 años, ingeniera en sistemas y una de las afectadas en el sector de Catia La Mar, en Caracas.

Quijada describió que, alrededor de la 1:50 hora local (5:50 GMT), sintió un zumbido y, a continuación, un estruendo que la hizo pensar en un terremoto.

"Estaba viendo Antena 3, estaba viendo 'Aquí no hay quién viva'. Eso no se me va a olvidar nunca. Sentí un zumbido (...), las puertas del cuarto se movieron", recordó Quijada.