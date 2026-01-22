Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Tensión en Europa: Francia intercepta en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia

La marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero
La marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia" y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, indicó el presidente, Emmanuel Macron. | Fuente: EFE | Fotógrafo: @EmmanuelMacron
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

a operación tuvo lugar "en alta mar" y en la misma participaron otros aliados, "dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar", agregó Emmanuel Macron en un mensaje en la red social X.

La Marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia" y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, indicó este jueves el presidente, Emmanuel Macron.

La operación tuvo lugar "en alta mar" y en la misma participaron otros aliados, "dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar", agregó Macron en un mensaje en la red social X.

"No dejaremos que nada quede impune. La Marina francesa abordó esta mañana un petrolero procedente de Rusia, sometido a sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo bandera falsa", informó el jefe de Estado francés.

Esta operación, continuó, "se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo, con la asistencia de varios de nuestros aliados", que Macron no identificó.

El jefe de Estado francés precisó que "se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado", sin aclarar a dónde exactamente.

El presidente francés subrayó que Francia y sus aliados están decididos a "respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones" europea contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años.

"Las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania", recordó Macron.

En sus diecinueve paquetes de sanciones contra Rusia, adoptados hasta ahora, la Unión Europea ha puesto en varios de ellos la diana en la red petrolera de Rusia y endurecido el cerco a la llamada "flota fantasma".

La UE prohibió la importación de petróleo crudo por vía marítima y productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia.

La pérdida de este importante y lucrativo mercado tiene un impacto estructural significativo para Moscú, cuyo presupuesto depende en gran medida de estos ingresos obtenidos del petróleo.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Europa Francia mediterraneo Rusia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA