Tras su captura y salida de Venezuela, ¿qué le espera a Nicolás Maduro en su proceso seguido en EE.UU.?

El abogado Carlos Caro estimó que a Maduro le podría esperar una condena de cadena perpetua; sin embargo, dijo que todo dependerá de la contundencia de las pruebas que presente la Fiscalía.

“No soy culpable”. Así se presentó el líder chavista Nicolás Maduro durante su primera comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan, tras ser capturado este sábado por las fuerzas estadounidense durante varios ataques en Venezuela.

Maduro se declaró inocente de los cargos imputados por la justicia norteamericana: conspiración para el narcotráfico, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

"Soy el presidente de Venezuela. Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela", dijo Maduro ante el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein (92).

Pero ¿qué le espera al proceso de Maduro? Se trata de un caso complejo legalmente, teniendo en cuenta su pasado como mandatario venezolano, la complejidad de probar las acusaciones de narcotráfico y las implicaciones para la seguridad nacional y la política exterior.

¿La suerte está echada para Maduro?

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Ronald Cárdenas, consideró que será “un caso jurídicamente interesante” y que la suerte “está echada” para Maduro, porque – según sus apreciaciones – existen las pruebas necesarias para una eventual condena.

“La suerte está echada para Maduro. Ahora, en el camino vamos a descubrir algunas cosas. Van a aparecer las pruebas, vamos a conocer más detalles…”, declaró.

A decir del también analista político, Maduro ha intentado “victimizarse” desde su llegada a suelo estadounidense el 3 de enero pasado, tratando de dar la apariencia de “un hombre bueno”.

“Ha dicho que es un hombre decente… ha aparecido rengueando, como para parecer un poco débil. En fin, esa es la primera idea que tiene un efecto o un intento, un efecto político más que jurídico, ¿no? Ahora, los argumentos jurídicos los veremos en las primeras semanas, definitivamente”, comentó.

“Pudo haber negociado otra salida, no lo hizo y perdió su oportunidad”, agregó.

Fiscalía debe sustentar las acusaciones, ¿cómo podría responder la defensa de Maduro?

En entrevista con RPP, el abogado penalista Carlos Caro remarcó que a Nicolás Maduro también se le atribuye ser el líder del ‘Cartel de los Soles’, una supuesta organización criminal conformada por los altos mandos del Ejército venezolano; así como una supuesta vinculación con la guerrillas colombianas FARC y el ELN, los carteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas, y la banda venezolana Tren de Aragua.

Para el especialista, al líder chavista le esperaría una pena de cadena perpetua por la sumatoria de los cargos imputados. No obstante, enfatizó que, durante el periodo de ‘Discovery’, la Fiscalía deberá presentar las pruebas contra Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, quien también se ha declarado inocente.

“Si las pruebas son tan abundantes, tan contundentes, indiscutibles, cualquier abogado serio le va a decir, ¿sabe qué señor? Usted lo va a condenar de todas maneras, así que mejor busque un acuerdo”, declaró.

Caro dijo que con la posición que ha mostrado Maduro durante su primera comparecencia se puede estimar cuál será la línea de su abogado Barry Pollack, quien en el pasado asumió la defensa de Julian Assange, activista australiano y fundador de ‘WikiLeaks’, por publicar información clasificada.

De momento, Pollack ha dicho que no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no descartó hacerlo más adelante.

“El abogado va a alegar dos cosas. Va a alegar, por un lado, el tema de la inmunidad presidencial y, por otro lado, va a alegar lo que Maduro ya adelantó ayer de forma verbal, ¿no? Que es un secuestrado, que es un preso, un prisionero de guerra, de que ha sido extraído ilegalmente de su territorio y de que la forma en la cual lo están llevando a ser juzgado en los Estados Unidos es algo violatorio del derecho internacional”, precisó.

Finalmente, Caro estimó que el proceso de Discovery podría tardar entre nueves meses y un año, por lo que la sentencia contra Maduro se podría conocer a partir de 2027.

“Tiene que formarse el jurado, y eso toma varias semanas elegir a los 12. Es probable que desde el 2027 se pueda conocer la sentencia a fondo”.

Cabe precisar que el juez Alvin Hellerstein informó que la siguiente audiencia será el 17 de marzo a las 11:00 hora local.