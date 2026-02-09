Maluma, Rosalía, Residente y más elogian la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño hizo historia con un show en español y recibió una ola de reacciones de figuras de la música y el espectáculo.

Este domingo, Bad Bunny protagonizó un show cargado de identidad latina durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, realizado en el Levi’s Stadium. Acompañado por artistas invitados de talla mundial, decenas de bailarines y una selección de sus mayores éxitos, el cantante puertorriqueño hizo vibrar al estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

Durante la presentación, Benito Martinez lanzó un mensaje que marcó el tono del espectáculo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. La actuación fue ampliamente celebrada en redes sociales y quedó registrada como un momento histórico: fue el primer espectáculo de medio tiempo con un repertorio completamente en español.

Lady Gaga y Ricky Martin reaccionan al show

Entre las figuras que elogiaron la presentación estuvo Lady Gaga, quien participó como invitada en el escenario. A través de Instagram, la artista escribió: “Fue un verdadero honor estar en el show de medio tiempo de Benito. Gracias por la invitación y gracias a todo el equipo por la bienvenida. No me lo habría perdido por nada”.

Por su parte, Ricky Martin, también parte del espectáculo, compartió un emotivo mensaje tras el concierto: “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Benito, gracias Lady Gaga”.

Ricky Martin sorprendió al aparecer como invitado en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.Fuente: EFE

Las reacciones tras el show de Bad Bunny

Los comentarios no tardaron en llegar. Maluma publicó una historia en Instagram viendo la presentación de Bad Bunny desde su casa, acompañada del mensaje: “Orgullosamente latino”.

Rosalía también se sumó a los elogios con una imagen del evento y la frase “Felicidades, leyenda”. Cardi B, quien estuvo presente como invitada en el escenario, le dedicó un breve “Felicitaciones”.

En tanto, Residente, amigo cercano de Benito Ocasio, compartió una publicación con varias imágenes juntos y el mensaje “Orgulloso de ti x100pre”, en referencia al primer álbum del artista puertorriqueño.

Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más comentados del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.Fuente: EFE

Más figuras del espectáculo se pronuncian

Jennifer Lopez, quien encabezó el show de medio tiempo en 2022 junto a Shakira y tuvo a Bad Bunny como invitado en aquella edición, compartió imágenes del momento en que el cantante portó la bandera de Puerto Rico, acompañado por una multitud con banderas de distintos países del continente americano.

El actor Alfonso Herrera, recordado por la serien juvenil RBD, escribió simplemente: “Benito la rompió”. En tanto, Josh Hutcherson, protagonista de Los juegos del hambre, sorprendió al compartir un video cantando CAFé CON RON durante la presentación del Conejo Malo.

Trump critica el show de Bad Bunny

No todas las reacciones fueron positivas. Minutos después del espectáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el show en redes sociales, calificándolo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”. “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños”, escribió.

En contraste, en Puerto Rico la respuesta fue mayoritariamente positiva. Miles de personas siguieron la transmisión desde sus hogares, bares e incluso cines, y celebraron una presentación que ya es considerada uno de los momentos más representativos en la historia del Super Bowl, tanto por su impacto cultural como por la visibilidad de la música latina en el escenario más visto de la televisión estadounidense.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis