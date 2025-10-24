Estados Unidos ataca supuesta narcolancha atribuida al Tren de Aragua y deja seis personas muertas [VIDEO]

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este 24 de octubre que las fuerzas de su país perpetraron una nueva embestida contra una embarcación en el Caribe que presuntamente transportaba drogas.

En su cuenta de X (antes Twitter), Hegseth aseguró que seis hombres murieron a quienes se refirió como “narcoterroristas”.

El nuevo asalto se conoce cuando se amplían las tensiones en la región por este tipo de ofensivas, calificadas por funcionarios de Human Rights Watch y el presidente colombiano, Gustavo Petro, como “ejecuciones extrajudiciales”.

Este es el décimo ataque que se conoce de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Caribe y Pacífico, desde que el Gobierno de Donald Trump inició un despliegue naval en la zona el pasado agosto.

“Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por el Tren de Aragua, una Organización Terrorista Designada (OTD) que traficaba narcóticos en el Mar Caribe”, aseguró el secretario de Defensa estadounidense.

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, agregó.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Estados Unidos justifica accionar en el Caribe

Hegseth volvió a justificar este tipo de acciones con la política del Gobierno de Trump que asegura estar en un “conflicto armado" con los carteles de droga, apoyándose en la misma autoridad legal utilizada por la Administración de George W. Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Si usted es un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo perseguiremos y lo eliminaremos”, remarcó Hegseth.

Este nuevo asalto se conoce después de que esta semana el Gobierno estadounidense señalara por primera vez ataques en el Pacífico, cerca de aguas suramericanas, y no únicamente en el Caribe como había ocurrido hasta entonces.

