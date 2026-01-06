Departamento de Justicia retira afirmación de que Cártel de los Soles es un grupo real liderado por Maduro, según NYTimes

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump atribuyó a Nicolás Maduro, desde hace varios meses atrás, ser el líder de una "organización narco-terrorista" internacional denominada el Cártel de los Soles, conformada por altas autoridades del régimen chavista y cuyo fin habría sido introducir drogas en el país norteamericano, además de atentar contra su seguridad nacional.

Debido a ello, en julio del año pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista global, encabezada por Nicolás Maduro, "que brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras" como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. En noviembre, el Departamento de Estado norteamericano le atribuyó la misma calificación.

La existencia del llamado Cártel de los Soles y la condición de Nicolás Maduro como supuesto líder de dicha organización transnacional fue uno de los puntos centrales de la justificación de Donald Trump para capturar al dictador chavista en Caracas y trasladarlo a suelo norteamericano, con el fin de que comparezca ante un tribunal federal.

Sin embargo, un reportaje de The New York Times, publicado este martes, incide en un detalle relevante: la acusación presentada por la fiscal general Pamela Bondi ante el juzgado no señala al Cártel de los Soles como una organización de narcotráfico concreta y solo se le refiere en dos ocasiones a lo largo de las 25 páginas del documento, a diferencia de la acusación anterior, en la que se le nombraba más de 30 veces, según el referido medio periodístico.

El retiro del Cártel de los Soles como organización de narcoterrorismo internacional

En la acusación presentada los últimos días ante el tribunal federal, la Fiscalía estadounidense señala al Cártel de los Soles como "un sistema clientelar" en el que operan "funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos", y que forma parte de "una cultura de corrupción" en la cual "las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes". Respecto a Nicolás Maduro, se indica que él participa en dicha "cultura", y que la "perpetúa y protege".

De este modo, según NYTimes, el Departamento de Justicia se ha retractado respecto a que el Cártel de los Soles sea una organización real, lo cual ya había sido advertido por expertos en crimen y narcotráfico en América Latina, quienes señalaban que, en realidad, esa denominación, aparecida en la década de los 90, era "un término coloquial, inventado por los medios venezolanos" para "referirse a funcionarios corrompidos por el dinero del narcotráfico".

Actualmente, los fiscales norteamericanos acusan a Maduro Moros de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar sustancias ilícitas, y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Según la acusación, el dictador venezolano habría estado al frente de un sistema de corrupción, afianzado durante 25 años de chavismo, y de haberse "aliado con sus cómplices para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos".

Esos cómplices serían su esposa, Cilia Flores; su hijo, Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional; el ministro de Defensa, Diosdado Cabello; el exministro del Interior, Ramón Rodríguez; y el líder del Tren de Aragua, Héctor ‘el Niño’ Guerrero. Además, habría actuado junto a las organizaciones terroristas colombianas las FARC y el ELN, y el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua.

Sin embargo, NYTimes incide que en la acusación no se detalla al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, a diferencia de la acusación de 2020 en que se presentaba "un extenso relato de una conspiración de varios años", y se le describía "como una organización de narcotráfico liderada por Maduro", que había realizado "acciones como proveer armas a las FARC" y que buscaba "'inundar' Estados Unidos con cocaína 'como un arma'".

El medio estadounidense indica que la redacción de la acusación de 2020 estuvo a cargo de Emil Bove III, entonces fiscal de la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales en Nueva York.

"Bove dirigió el Departamento de Justicia durante los primeros meses del segundo gobierno de Trump y tuvo una gestión turbulenta, que incluyó el despido de decenas de funcionarios y la orden de retirar cargos por soborno contra Eric Adams, entonces alcalde de Nueva York. Posteriormente, Trump nombró a Bove para un cargo vitalicio en una corte federal de apelaciones", detalla NYTimes.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, consultada por dicho medio, indicó que la nueva descripción que se hace del Cártel de los Soles es “exactamente fiel a la realidad”, a diferencia de la versión de 2020.

“Creo que la nueva acusación lo describe correctamente, pero las designaciones siguen estando muy lejos de la realidad”, indicó. “Las designaciones no tienen que probarse en un tribunal, y esa es la diferencia. Claramente sabían que no podían probarlo en la corte”.

No obstante, un día después de que se hiciera pública la acusación reformulada, el secretario de Estado Marco Rubio volvió a referirse al Cártel de los Soles como un cártel real en una entrevista concedida el domingo pasado al programa Meet the Press de NBC.

Finalmente, NYTimes indicó que portavoces de la Casa Blanca y de los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios para el reportaje.