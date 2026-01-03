Cancillería se pronuncia tras anuncio de Donald Trump sobre captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Cancillería se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este sábado que capturó en Venezuela a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en un operativo ejecutado en Caracas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, destacando la importancia de preservar la paz, la seguridad y la solución pacífica de las controversias entre los Estados.

Asimismo, Cancillería expresó su preocupación por la delincuencia organizada transnacional, a la cual calificó como “una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados”.

“En ese sentido, ha seguido con especial preocupación la organización y acciones delictivas de cárteles del narcotráfico en Venezuela. El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedentes”, señaló.

El Ejecutivo también hizo un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, instando a “una transición democrática con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos”. “Así como la atención a las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional”, acotó.

El anuncio de Donald Trump sobre Nicolás Maduro

Donald Trump anunció este sábado que Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y sacado del país junto con su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, el mandatario informó que este sábado, a las 11:00 a.m. (hora local) brindará una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, donde ofrecerá más detalles sobre la operación que condujo a la extracción de Maduro de Venezuela.

Tras el anuncio de Trump, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, invocó a la ciudadanía a "no facilitarle las cosas al enemigo invasor".

Además, calificó de "criminal y terrorista" el ataque de EE.UU. a Venezuela por la madrugada de este sábado, 3 de enero.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", invocó Cabello.

En esa línea, el ministro del Interior venezolano invocó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre “esta masacre”.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", cuestionó.