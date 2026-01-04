Israel ha matado a 420 palestinos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Al menos 420 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, vinculado a Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de 3 fallecidos, dos de ellos asesinados a lo largo del martes y uno muerto a causa del derrumbe de un edificio.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1184.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 71 386 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171 264 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los datos compartidos por Sanidad.