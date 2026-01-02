Tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita lanza ataques aéreos contra separatistas respaldados por EAU en Yemen

El CTS respondió acusando a Arabia Saudita de imponer un bloqueo aéreo, obligando a que los vuelos internacionales pasaran por inspecciones en Yeda. | Fuente: EFE | Fotógrafo: NAJEEB MOHAMED

Por su parte, el CTS denunció que Arabia Saudita lanzó al menos siete ataques aéreos pocos minutos después del anuncio, apuntando a la 37.ª Brigada en Al-Khash’a, uno de los mayores campamentos de la provincia.

Un alto funcionario del CTS calificó la operación de engañosa y aseguró que no se trataba de un esfuerzo pacífico, sino de una ofensiva destinada a recuperar territorios ocupados el mes pasado.

La acción se produce luego de que fuerzas separatistas se expandieran hacia las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, expulsando a tropas del Escudo Nacional respaldadas por Riad y provocando tensiones abiertas entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Tensiones con Emiratos Árabes Unidos

El ataque saudí en Hadramaut añade a la escalada entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, antiguas aliadas en la coalición que combate a los hutíes apoyados por Irán. Los desacuerdos incluyen el control de territorios y la influencia política en el sur de Yemen, así como intereses económicos vinculados a yacimientos petroleros estratégicos.

La semana pasada, Emiratos anunció la retirada de sus fuerzas restantes de Yemen después de que Arabia Saudita exigiera la medida en un plazo de 24 horas, un episodio que evidenció el distanciamiento entre las dos potencias del Golfo.

Las diferencias también afectan la coordinación dentro de la OPEP+, grupo en el que ambos países ejercen gran influencia sobre la política petrolera global.

Mientras tanto, la coalición saudí intensificó la supervisión de las rutas marítimas en el Mar Arábigo para prevenir contrabando y movimientos de armas, y ha exigido la retirada del CTS de los campamentos de Hadramaut y Al-Mahra, un reclamo que los separatistas ignaoraron hasta ahora.

"Bloqueo aéreo" de Adén

Las tensiones se extendieron al control del aeropuerto internacional de Adén, la principal puerta de entrada para las zonas del sur fuera del control de los hutíes. El embajador saudí en Yemen, Mohammed Al-Jaber, acusó al líder del CTS, Aidarus al-Zubaidi, de negar el aterrizaje de una delegación saudí enviada para mediar en la crisis.

El CTS respondió acusando a Arabia Saudita de imponer un bloqueo aéreo, obligando a que los vuelos internacionales pasaran por inspecciones en Yeda. Esta disputa ha dejado suspendidos los vuelos en Adén, intensificando las dificultades logísticas y humanitarias en la región.

Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil, con los hutíes controlando gran parte del norte del país, mientras la coalición respaldada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos también respalda a los separatistas. El sur de Yemen fue un país independiente entre 1967 y 1990, que apoyaba a la URSS en plena Guerra Fría.