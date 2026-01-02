“Está temblando”: fuerte sismo en México sorprendió a Claudia Sheinbaum en plena conferencia de prensa [VIDEO]

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció el sur de México la mañana de este viernes, 2 de enero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) del país latinoamericano. El epicentro fue frente a las costas del estado del estado de Guerrero, en el Pacífico.

El sismo también se sintió en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, sorprendiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba brindando su conferencia de prensa matutina habitual.

La mandataria respondía la pregunta de un periodista, cuando de pronto empezó a sentir el movimiento del suelo y escuchó la alarma telúrica.

De inmediato, la jefa de Estado solicitó tranquilidad y salió de la sala de conferencias a un patio del Palacio Nacional, acompañada de los periodistas, como parte del protocolo de seguridad.

“Va a ser un buen año en inversión pública, en carreteras, puertos, aeropuertos, en electricidad, en petróleo, obras de hidráulicas. Ya tenemos el modelo y lo vamos a presentar ya muy pronto. Espero la próxima semana: lunes o martes. (...) Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”, expresó Sheinbaum antes de salir de la sala.

Momento del sismo. | Fuente: EFE

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sismo no dejó daños graves

Tras retomar su conferencia de prensa, la mandataria indicó que conversó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y -al parecer- “no hay daños graves”.

Además, la presidenta también señaló que como parte del protocolo se dispuso un primer sobrevuelo de helicópteros por la Ciudad de México; sin embargo, fue informada que “tampoco hay daños”.

Reporte de daños. | Fuente: EFE