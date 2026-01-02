Últimas Noticias
“Está temblando”: fuerte sismo en México sorprendió a Claudia Sheinbaum en plena conferencia de prensa [VIDEO]

La presidenta Claudia Sheinbaumn se encontraba brindando su conferencia de prensa matutina habitual en el momento del sismo.
La presidenta Claudia Sheinbaumn se encontraba brindando su conferencia de prensa matutina habitual en el momento del sismo. | Fuente: EFE
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El movimiento telúrico se sintió en la capital mexicana y activó los protocolos de seguridad en el Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum y los periodistas evacuaron la sala donde se llevaba a cabo la conferencia matutina de la mandataria.

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció el sur de México la mañana de este viernes, 2 de enero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) del país latinoamericano. El epicentro fue frente a las costas del estado del estado de Guerrero, en el Pacífico.

El sismo también se sintió en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, sorprendiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba brindando su conferencia de prensa matutina habitual.

La mandataria respondía la pregunta de un periodista, cuando de pronto empezó a sentir el movimiento del suelo y escuchó la alarma telúrica.

De inmediato, la jefa de Estado solicitó tranquilidad y salió de la sala de conferencias a un patio del Palacio Nacional, acompañada de los periodistas, como parte del protocolo de seguridad.

“Va a ser un buen año en inversión pública, en carreteras, puertos, aeropuertos, en electricidad, en petróleo, obras de hidráulicas. Ya tenemos el modelo y lo vamos a presentar ya muy pronto. Espero la próxima semana: lunes o martes. (...) Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”, expresó Sheinbaum antes de salir de la sala.

Sismo no dejó daños graves  

Tras retomar su conferencia de prensa, la mandataria indicó que conversó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y -al parecer- “no hay daños graves”.

Además, la presidenta también señaló que como parte del protocolo se dispuso un primer sobrevuelo de helicópteros por la Ciudad de México; sin embargo, fue informada que “tampoco hay daños”.

Claudia Sheinbaum México Sismo

