Dólar BCV y paralelo hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 30 de enero del 2026?

La tendencia alcista del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela se mantiene, aunque la brecha con el paralelo ha logrado cerrarse bastante. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 30 de enero, la cotización del dólar BCV es de 367,30690000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 30 de enero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 367,30690000 bolívares digitales en la apertura del 30 de enero.