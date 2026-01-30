Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 30 de enero del 2026?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 30 de enero
Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 30 de enero | Fuente: EFE Servicios
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo el 30 de enero del 2026.

La tendencia alcista del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela se mantiene, aunque la brecha con el paralelo ha logrado cerrarse bastante. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 30 de enero, la cotización del dólar BCV es de 367,30690000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 30 de enero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 367,30690000 bolívares digitales en la apertura del 30 de enero.

Dólar BCV hoy 30 de enero
Dólar BCV hoy 30 de enero | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 30 de enero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 30 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 530,00 bolívares digitales la venta.

Venezuela en contra de los aranceles que EE.UU. impondrá a quien suministre petróleo a Cuba

El Gobierno de Venezuela se pronunció este viernes sobre la postura de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministres petróleo a Cuba y calificó como “punitiva” esta medida.

En un comunicado, el Gobierno rechazó que los países no puedan mantener "relaciones comerciales legítimas" con la isla. Así, indicaron que es una violación al derecho internacional y a los principios fundamentales del comercio global "cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicio".

