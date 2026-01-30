Dólar BCV y paralelo hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 30 de enero del 2026?

Dólar BCV hoy 30 de enero | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 30 de enero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 30 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 530,00 bolívares digitales la venta.

Venezuela en contra de los aranceles que EE.UU. impondrá a quien suministre petróleo a Cuba

El Gobierno de Venezuela se pronunció este viernes sobre la postura de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministres petróleo a Cuba y calificó como “punitiva” esta medida.

En un comunicado, el Gobierno rechazó que los países no puedan mantener "relaciones comerciales legítimas" con la isla. Así, indicaron que es una violación al derecho internacional y a los principios fundamentales del comercio global "cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicio".