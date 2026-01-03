“Llegó la hora de la libertad”: María Corina Machado emite comunicado tras detención de Nicolás Maduro

La nobel de la paz María Corina Machado difundió un comunicado en el que asegura que Nicolás Maduro “enfrenta hoy la justicia internacional por los crímenes cometidos” y afirma que ha llegado “la hora de la libertad” para Venezuela. En el mensaje, sostiene que la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada derivó en que Estados Unidos cumpliera su promesa de “hacer valer la ley”.

Machado afirma que es el momento de que “la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en el país”, con el objetivo de restablecer el orden, liberar a los presos políticos, reconstruir la nación y propiciar el retorno de los venezolanos que emigraron. “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, expresó.

La líder opositora reiteró que el poder debe ser asumido por Edmundo González Urrutia, a quien reconoce como presidente legítimo, y exigió su inmediato reconocimiento como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Aseguró que la oposición está preparada “para tomar el poder” y pidió mantenerse vigilantes, activos y organizados hasta concretar la transición democrática.

María Corina Machado emite comunicado tras detención de Nicolás Maduro.Fuente: X: @MariaCorinaYA

El anuncio de Donald Trump sobre Nicolás Maduro

Donald Trump anunció este sábado que Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y sacado del país junto con su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, el mandatario informó que este sábado, a las 11:00 a.m. (hora local) brindará una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, donde ofrecerá más detalles sobre la operación que condujo a la extracción de Maduro de Venezuela.

Tras el anuncio de Trump, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, invocó a la ciudadanía a "no facilitarle las cosas al enemigo invasor".

Además, calificó de "criminal y terrorista" el ataque de EE.UU. a Venezuela por la madrugada de este sábado, 3 de enero.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", invocó Cabello.

En esa línea, el ministro del Interior venezolano invocó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre “esta masacre”.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", cuestionó.

