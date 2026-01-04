Vocero de partido de Machado sobre transición en Venezuela: "Entendemos que quien va a liderar este proceso es Marco Rubio"

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos (EE.UU.), el presidente de ese país, Donald Trump, en una conferencia de prensa brindada ayer, sábado, se pronunció respecto a los próximos pasos que seguirá Venezuela.

En ese sentido, el mandatario indicó que EE.UU. "gobernará" el país sudamericano hasta que se complete una "transición segura".

"Gobernaremos el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata [...] No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela [...] Ya estamos ahí y nos quedaremos hasta que pueda tener lugar una transición adecuada", indicó Trump.

Consultado sobre si la lideresa antichavista María Corina Cochado estaba considerada para asumir el gobierno de Venezuela, el mandatario norteamericano dijo que "sería muy difícil" para ella, ya que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país". Además, señaló que su gobierno no ha estado recientemente en contacto con la Nobel de la Paz 2025.

Ante ello, RPP conversó con Luis Villasana, representante en Perú del partido Vente Venezuela, liderado por Machado, quien se manifestó de acuerdo con el escenario planteado por Trump respecto a la transición del poder.

"Entendemos que quien va a liderar este proceso es Marco Rubio"

Villasana consideró que se debe "poner el foco" en la transición política en Venezuela y dijo entender que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., "lidere" dicho proceso y que "la dirección ejecutiva" recaiga en Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana.

"Entendemos que quien va a liderar este proceso es Marco Rubio, independientemente de quien va a tomar temporalmente las riendas, como ayer fue anunciado, de la dirección ejecutiva del país, es Delcy Rodríguez, entendiendo que es todo un proceso de transición. Yo creo que allí es donde realmente tenemos que poner el foco [...] Tenemos que ir viendo cómo van aconteciendo cada una de las acciones, cada una de las propuestas que van a ir apareciendo poco a poco", indicó.

En ese sentido, señaló que la vicepresidenta chavista tiene "como única carta de negociación" que "la dejen tranquila" y que está "haciendo su trabajo". Además, dijo esperar, "como buen gesto", que libere a 800 opositores encarcelados en Venezuela.

"La única carta de negociación que yo veo, en el caso de Delcy Rodríguez, particularmente, es que la dejen tranquila a ella y a su hermano, en primera instancia. O sea, ellos ya vieron cómo se llevaron a Maduro. Yo creo que aplica el dicho de ‘cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo’. Así que no le quedó de otra que asumir este papel, que puede ser muy corto, pero está haciendo su trabajo y eso es importante. Que haga su trabajo de transición, tal cual como le corresponde", indicó.

"Sin embargo, aquí lo primero que yo diría, quizás como un buen gesto que pudiese dar Delcy Rodríguez, la primera acción debería ser liberar a estos 800 presos políticos que todavía siguen en las mazmorras del régimen. Definitivamente, yo creo que no falta mucho para que ese buen gesto lo veamos en acción", acotó.

"Nuestro mejor aliado en la región para desarrollar los recursos que tenemos en Venezuela es EE.UU."

No obstante, indicó que "María Corina va a saber darle la vuelta a esta situación" y que su organización seguirá el plan ‘Venezuela, tierra de gracia’, "que es el plan de reconstrucción de Venezuela de ahora en adelante", el cual considera a EE.UU. como un aliado en materia energética y que se le "preferirá" para la venta de petróleo.

"[En el plan] está muy claro que lo que queremos es convertir a Venezuela en el hub energético de la región. En este sentido, vamos a necesitar definitivamente a este gran aliado que es Estados Unidos. Y eso siempre ha estado sobre la mesa, siempre ha estado visibilizado, siempre ha sido totalmente claro para el venezolano de a pie, de que nuestro mejor aliado en la región para desarrollar los recursos que tenemos en Venezuela es EE.UU.", explicó.

"Obviamente, si antes teníamos contratos que eran terribles para el venezolano, con China, con Irán, con Cuba que le regalábamos petróleo, vamos a preferir, como algo lógico, vendérselo a EE.UU., que ciertamente nos lo va a pagar bien, mientras él garantiza su seguridad energética en la región", agregó.

Villasana dijo tener claro el interés de EE.UU. en "garantizar su seguridad nacional" como razón principal para la captura de Maduro y que la actual situación "responde a una estrategia que venía planificada desde hace mucho tiempo".

"Yo creo que esto responde, primeramente, a un plan. Recordemos cuando a Delcy se le intentó hacer una especie de lavado de imagen en esta página del New York Times. Ya por allí venían algunas luces, algunas pistas de quizás como pudiese desenvolverse este escenario en el que estamos el día de hoy. Vender a Delcy como esta posible figura más conservadora para transicionar a Venezuela", sostuvo,

"Con respecto al interés de Estados Unidos, creo que ellos lo dicen muy claro: el interés es simplemente garantizar su seguridad nacional. Hemos visto cómo el Tren de Aragua se ha esparcido por toda la región, incluso a Estados Unidos también; como el tema del narcotráfico, aliado con el tema del Tren de Aragua, ha introducido gran cantidad de cocaína dentro de los Estados Unidos, afectando a miles de ciudadanos americanos. Entonces, creo que hay que entender que esa es la razón principal por la cual Maduro, el día de ayer, fue sacado de Venezuela", añadió.

Finalmente, indicó que lo que espera su partido es que Edmundo González jure como presidente de Venezuela.

"Legal y constitucionalmente, de acuerdo a lo que todos hemos vivido, [sigue] que se respete el mandato del 28 de julio del año 2024, donde Edmundo González fue quien ganó por el 70% de los votos de los ciudadanos que pudieron votar ese día. Así que ese es el mandato constitucional, el mandato que se tiene que hacer respetar. Y de ahí no nos vamos a salir, porque tenemos que defender cada uno de esos compromisos que se han hecho con cada uno de los ciudadanos venezolanos, dentro y fuera de Venezuela", refirió.

"Entonces, en ese sentido entendemos también que viene un proceso de transición previa, pero sí o sí, Edmundo González tiene que juramentarse como presidente de Venezuela", puntualizó.