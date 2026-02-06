¡Logran sold out! Hombres G agotan las entradas para su concierto en el Estadio Nacional en solo horas

Hombres G volverá a tocar en Perú este año y lo hará, una vez más, por todo lo alto. La icónica banda española agotó todas las entradas para su concierto del jueves 29 de octubre en el Estadio Nacional en solo horas, confirmando el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano.

Será el segundo año consecutivo en el que Hombres G se presentará ante un recinto completamente lleno en Lima, luego del histórico show que ofrecieron en 2025. El concierto forma parte de la gira Los mejores años de nuestra vida, un tour que celebra más de cuatro décadas de música y reafirma su conexión con Latinoamérica.

“Perú siempre ha sido muy especial para nosotros y por eso regresamos a Lima”, escribió la banda en sus redes sociales tras confirmarse la fecha del esperado concierto. Esta presentación llega apenas un año después de su última presentación en el país.

Hombres G logra sold out en Lima

El pasado 29 de enero, Masterlive Perú anunció oficialmente el regreso de Hombres G a Lima, con el auspicio de Radio Oxígeno. La preventa comenzó el 4 de febrero desde las 10 a. m. y se agotó rápidamente debido a la alta demanda. Minutos después se activó la venta general y, al día siguiente, se confirmó que todas las entradas estaban completamente vendidas.

Desde la productora celebraron el éxito del concierto con un mensaje en redes: “Es impresionante el cariño que tiene Perú por una banda legendaria como Hombres G. Siguen cautivando a distintas generaciones y devolviendo todo ese cariño con su música. Prepárense para una noche llena de ‘Polvos Pica Pica’, porque Lima será una fiesta y nadie se va a quedar sentado”.

David Summers y el resto de Hombres G han ofrecido más de 15 conciertos en Perú a lo largo de su carrera.Fuente: Masterlive Perú

El mensaje de Hombres G tras agotar entradas

La banda también se pronunció tras lograr el sold out. A través de una historia en Instagram, escribieron un sencillo pero emotivo “Gracias Perú”, acompañado de la imagen del concierto agotado y emojis de la bandera peruana, un corazón y el clásico gesto rockero.

Desde su primera visita al Perú en 1987, que desató una verdadera histeria colectiva, Hombres G ha construido una relación especial con Lima. En casi cuatro décadas, la banda madrileña ha ofrecido más de 15 conciertos en la capital, pasando de ser un fenómeno juvenil a convertirse en una leyenda viva del pop rock en español.

La conexión de David Summers y compañía con el público peruano alcanzó uno de sus momentos más emotivos durante su gira de agradecimiento en abril de 2025. Con un Estadio Nacional repleto, el grupo reafirmó por qué Perú es considerado su segunda casa y recordó que fue uno de los primeros países en impulsar su éxito internacional.



Algunas de las canciones más conocidas de Hombres G incluyen 'Devuélveme a mi chica' y 'El ataque de las chicas cocodrilo'.Fuente: Europa Press

Hombres G, íconos del rock pop en español

Con una discografía de trece álbumes de estudio y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Hombres G se fundó en 1982 en Madrid con David Summers como vocalista y bajista, Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita en las guitarras y Javier Molina en la batería. Durante los años 80, el grupo se popularizó en España y pronto su música cruzó fronteras, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas del rock en español.

La historia de la banda empezó con una casualidad: David y Javier se conocieron mientras trabajaban como extras en un programa infantil. La amistad y el interés por la música los llevaron a grabar un EP de cuatro canciones con el sello Lollipop y, en 1985, firmaron con Producciones Twins para lanzar su primer álbum, Hombres G, que incluyó el éxito Devuélveme a mi chica.

Ese álbum debut, que contenía también otro de sus clásicos Venezia, catapultó a Hombres G al estrellato. En 1986 lanzaron La cagaste... Burt Lancaster, que incluyó canciones como Marta tiene un marcapasos y El ataque de las chicas cocodrilo, consolidando su éxito en España y Latinoamérica. Desde entonces, el grupo ha lanzado trece álbumes de estudio y ha sido protagonista de siete libros y tres películas: Sufre Mamón (1987) y Suéltate el pelo (1988).

