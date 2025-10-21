Myriam Hernández en Lima: setlist, horarios y todo sobre sus dos conciertos en el Parque de la Exposición

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Myriam Hernández invita al público peruano a sus dos conciertos en Lima este 22 y 23 de octubre. | Fuente: RPP

Myriam Hernández regresa a Lima. La ‘Baladista de América’ estará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este miércoles 22 y jueves 23 de octubre para dos conciertos como parte de su gira internacional Tauro World Tour.

Con el auspicio de radio Felicidad, la icónica cantante chilena estará en la capital peruana para deleitar a sus fans con sus temas más emblemáticos como: El hombre que yo amo, Herida, Peligroso amor, Huele a peligro, Ay amor, Mio, Tonto, Te pareces tanto a él, entre otros inolvidables éxitos.

Eso no es todo. Myriam Hernández promete cantar también temas de su reciente disco Tauro (2024) en un espectáculo de alta producción escénica, lleno de emoción, fuerza interpretativa y un recorrido de canciones que la hicieron conocida como una de las intérpretes de la balada romántica más famosas de Latinoamérica.

Es así como Myriam logró agotar las entradas del concierto programado para el 23 de octubre, abriendo una segunda fecha el miércoles 22 con el fin de que más personas puedan escucharla comprando sus entradas en Teleticket. En diálogo con RPP, Myriam invitó a todos sus fanáticos peruanos.

“Quiero decirles que estoy feliz por la segunda fecha en Lima. Ojalá todos los conciertos que vaya a realizar estén llenos. Los invito a que nos llenemos de emoción, de música, de amor, que nos llevemos un mensaje positivo”, manifestó. A continuación, revisa todo sobre los dos conciertos de Myriam Hernández.

¿Quién será telonero en los dos conciertos de Myriam Hernández en Lima?

El telonero para los dos conciertos de Myriam Hernández será la cantante peruana Lita Pezo, quien se hizo conocida en los programas Yo soy Kids (imitando a Isabel Pantoja) y en La Voz Perú. Además, Lita fue finalista en el Festival de Viña del Mar de 2024 con su tema Luchadora.

¿Cuándo y dónde serán los dos conciertos de Myriam Hernández en Lima?

Los dos concierto de Myriam Hernández, con el auspicio de radio Felicidad, se llevarán a cabo este miércoles 22 y jueves 23 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en la urbanización Santa Beatriz, en Lima.

Horarios para el concierto de Myriam Hernández en Lima

FestiAutor Producciones, empresa organizadora de los conciertos de Myriam Hernández en Lima, confirmó en sus redes sociales que las puertas del Anfiteatro del Parque de la Exposición abrirán a las 6.00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 9.00 p. m. y finalizará alrededor de las 11.00 p. m.

Del mismo modo, la cantante peruana Lita Pezo cantará a las 8.00 p. m. y concluirá su show antes del espectáculo de Myriam Hernández.

Rutas de acceso para el concierto de Myriam Hernández en el Parque de la Exposición este 22 y 23 de octubre.Fuente: @myriamhernandez_oficial

¿Cuál es el posible setlist en los conciertos de Myriam Hernández en Lima?

Este es el posible setlist en los conciertos de Myriam Hernández Anfiteatro del Parque de la Exposición con una selección de sus grandes éxitos que marcaron su carrera musical.

El hombre que yo amo

Si yo me vuelvo a enamorar

Invencible (Tauro)

Quién cuidará de mí

Ya no me rendiré

Sentimental

Nos lo hemos dicho todo (Tauro)

Si no fueras tú

Me vas a querer

No puedo olvidarte

Lo mejor que me ha pasado

Te pareces tanto a él

Con los cinco sentidos (Tauro)

Deseo

Eres

Mío

Soy mujer

No pensé enamorarme otra vez

Peligroso amor

No hace falta más que dos

Se me fue

He vuelto por ti

Dónde estará mi primavera

Afortunada

Un hombre secreto

Quizás con quién

Tonto

No te he robado nada

La fuerza del amor

Nos lo hemos dicho todo (Tauro)

Rescátame

Ay amor

Huele a peligro

Herida



Rutas de acceso para el concierto de Myriam Hernández en Lima

Puerta 1.

Ingreso principal por la avenida 28 de julio.

Puerta 2.

Ingreso por zonas por By Pass 28 de julio. Sectores: vip, general y platinum.

Recomendaciones para los conciertos de Myriam Hernández en Lima

Presentar la entrada impresa sin doblez o del celular con brillo legible. La impresión de la entrada es opcional.



Llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y estar atentos a las recomendaciones del show



No se contará con estacionamiento, se sugiere tomar previsiones.

Otras recomendaciones

Asistir al concierto en taxi.



Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.



Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.



Habrá seguridad privada y servicio médico.



Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.



Evitar comprar entradas a revendedores.

Objetos prohibidos en los conciertos de Myriam Hernández en Lima

Cámaras no acreditadas.



Bolsas y mochilas



Bebidas alcohólicas.



Palos de selfie.



Alimentos y snacks.



Armas blancas.



Punteros láser o led. iPads o drones.



Artefactos pirotécnicos.



Cualquier objeto potencialmente peligroso.



Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.



Sillas plegables.



Sustancias prohíbidas (drogas).

¿Cuáles son los precios de entradas para el concierto de Myriam Hernández?

De acuerdo con la página de Teleticket, aún quedan entradas generales para el concierto de Myriam Hernández este miércoles 22 de octubre en el Parque de la Exposición.

Tarifa regular

Platinum: S/420



S/420 VIP: S/ 330



S/ 330 General: S/225



S/225 Cultural APDAYC: S/225

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Myriam Hernández en Lima?

Ingresa a Teleticket: Visita la página web.



Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña.



Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster.



Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Myriam Hernández.



Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios.



Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra.



Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.