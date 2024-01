Elton John pone a la venta sus famosas prendas y objetos de su casa en Atlanta

Elton John cuenta con una colección valiosa de prendas y objetos dentro de su casa en Atlanta, en Estados Unidos, que lo han acompañado por más de 30 años en su carrera en la música. Ahora, el popular ‘Rocket Man’ ha puesto a la venta las cosas que, para él, han significado “una parte increíble” de su vida mediante la subasta denominada ‘La colección de Sir Elton John: Adiós Peachtree Road’.

La subasta se realizará desde el 9 al 21 de febrero de este 2024 en la ciudad de Nueva York, en la sede de la tienda Christie's, donde se hará una exposición de “una gran cantidad de piezas únicas” de Elton John, quien por medio de sus redes sociales compartió un video donde expresa su sentir por desprenderse de sus pertenencias en su casa en Georgia.

“Mudarme a Atlanta fue una parte increíble de mi vida. Quiero decir, estuve allí durante más de treinta años. Era un lugar muy creativo para mí, para escribir y grabar. Hice Peachtree Road, que era donde vivía. Es una ciudad musical vibrante”, expresó el icónico cantante británico.

Del mismo modo, Elton John contó que muchos fotógrafos famosos lo retrataron en su domicilio, pero que “nunca lo consideró como una forma de arte hasta que estaba sobrio”. En ese sentido, mencionó que “cambió su apetito por la fotografía y el arte contemporáneo”.

“Eso es lo que era mi apartamento en Atlanta. Era mi cueva de hombre para las cosas que amaba. Recuerdos de todas partes del mundo y cosas que me levantaba todos los días y todas me inspiraron”, recalcó el intérprete de canciones como como: ‘Bennie and the Jets’, ‘Tiny Dancer’, ‘Crocodile Rock’, entre otros éxitos.

¿Qué objetos estarán en la subasta anunciada por Elton John?

Entre los objetos que Elton John pondrá a la venta estarán un collar de diamantes con la frase ‘The Bitch Is Back’, valorizado en 40 mil dólares, un par de botas de plataforma plateada con sus iniciales (EJ) que costarán unos 10 mil dólares. La casa de subastas también puso a la venta el icónico piano de Elton John que espera venderse entre 30 y 50 mil dólares.

Del mismo modo, se subastarán piezas de vestir de Elton John como su reloj de 18 quilates, sus trajes de la marca Damien Hirst personalizados para él, y otro traje llamativo del siglo XVIII diseñado por Sandy Powell. Otra pieza que se pondrá a la venta es su retrato con Julian Schnabel, que podría alcanzar los 300 mil dólares, así como diversas obras de arte.

“Tenemos una colección apasionada con todo lo que Elton y yo coleccionamos. Hay un pedacito del alma de Elton en cada artículo. Todos le han tocado y afectado de manera particular”, expresó David Furnish, pareja y esposo de Elton John.

Elton John se retiró de los escenarios tras 60 años de carrera musical

Elton John decidió retirarse oficialmente de los escenarios tras dar su último concierto en Estocolmo, en Suecia, como parte de su gira ‘Elton Farewell Tour’ en julio de 2023.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantautor comunicó el fin de sus presentaciones con unas fotografías del evento acompañado de su mensaje: “El adiós final, 8 de julio de 2023”.

Según informó la BBC, el ícono de la música resaltó el apoyo de todos sus seguidores en los más de 60 años de carrera mencionando que estarán por siempre “en su cabeza, corazón y alma”.