Lady Gaga anuncia álbum 'Harlequin', con 13 canciones de la banda sonora de 'Joker 2'

Lady Gaga acaba de dar una grata sorpresa a sus fans y a los seguidores de la próxima película de Joker 2 donde ella interpretará a Harley Quinn, la novia del Guasón, el icónico villano de Batman encarnado —una vez más— por Joaquin Phoenix, ganador del Óscar como Mejor actor con la exitosa entrega del 2019.

Este martes, la cantante estadounidense usó sus redes sociales para anunciar ‘Harlequin’, un nuevo álbum complementario de la banda sonora de Joker: Folie et Deux, o Joker 2, largometraje donde ella actúa junto con Joaquin Phoenix en diversas escenas musicales, entre otras románticas y cómicas del filme producido por Warner Bros.

Es así como, tras algunas publicaciones anteriores que generaron expectativas en su cuenta de Instagram, Lady Gaga dio a conocer que el álbum complementario ‘Harlequin’ se lanzará oficialmente el 27 de setiembre con 13 canciones que son parte de la trama de la segunda secuela de Joker.

En la portada, compartida por la propia Lady Gaga, se ve a la intérprete de ‘Poker Face’, ‘Bad Romance’, ‘Telephone’, entre otros éxitos, parada dentro de una ducha con un vestido blanco y un chaleco salvavidas rojo mientras el agua cae mojando su cabello y escurriéndose en su maquillaje al estilo de su personaje de Harley Quinn.

Lady Gaga interpretará a Harley Quinn, la novia del Guasón, en 'Joker 2'. | Fuente: Warner Bros

¿Qué canciones están en el álbum 'Harlequin', de Lady Gaga?

En otra foto, difundida por Lady Gaga, se ve un cartón de leche de Gayle Valley Farms con las trece canciones que la actriz incluyó para su nuevo álbum 'Harlequin'. A continuación, revisaremos la lista de temas.

Good Morning

Get Happy (2024)

Oh When the Saints

World on a String

If my Friends could see me now

That is Entertainment

Smile

The Joker

Folie et Deux

Gonna Suild a Mountain

Close to you

Happy Mistake

That's Life



'Harlequin' se lanzará el 27 de septiembre con canciones de la película 'Joker: Folie et Deux'.Fuente: Instagram (ladygaga)

¿Lady Gaga dio pistas sobre su próximo álbum musical?

Días atrás, Lady Gaga compartió misteriosos carteles publicitarios con los títulos ‘LG 6.5’ y ‘LG Six.Five’ en Los Ángeles y Nueva York.

Seguidamente, la también compositora y diseñadora de modas escribió frases como: “Estoy lista para mi entrevista”, “El polvo lunar llega a todas partes”, “Todavía no es octubre”, “No me digan qué ponerme”, “Sin cinta adhesiva. No hay misión”, esta última acompañada de un punteo solitario de una guitarra acústica.

Si bien se especuló que 'Harlequin' sería el séptimo álbum de Lady Gaga, esto no sería así. De acuerdo con información de Billboard, la ganadora de 13 premios Grammy confirmó que su disco de estudio saldrá en febrero “encabezado por un sencillo principal en octubre”.

Este proyecto de Gaga sale a poco más de un mes de lanzar ‘Die With a Smile’ (Muere con una sonrisa), un nuevo sencillo junto con Bruno Mars, y que suena como una declaración de amor al estilo pop con un toque de country.

'Guasón 2' se estrenará en los cines peruanos el jueves 3 de octubre de 2024.Fuente: Warner Bros

¿Qué canciones cantarán Guasón y Harley Quinn en Joker 2?

Por otro lado, salieron a la luz las canciones que cantarán Guasón y Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, o simplemente Joker 2. De acuerdo con Variety, los personajes de Arthur Fleck y Lee interpretarán los temas: 'Get Happy' (Judy Garland), 'For Once in My Life' (Stevie Wonder) y 'That's Life' (Frank Sinatra).

"La mayor parte de la música de la película es en realidad sólo diálogo (…) Simplemente, Arthur no tiene las palabras para decir lo que quiere decir, así que las canta", explicó el director Todd Phillip, quien afirmó que el objetivo de la película es que "parezca que la hicieron unos locos".

Asimismo, el cineasta precisó: "Eliminamos la voz aguda, el acento, el chicle y todo ese tipo de cosas descaradas que aparecen en los cómics (…) Queríamos que encajara en este mundo de Ciudad Gótica que creamos a partir de la primera película".

¿Cuándo se estrena la nueva secuela de Joker?

Joker 2, producida por DC Studio y distribuida por Warner Bros, fijó su fecha de estreno en las salas de cine de Estados Unidos para el viernes 4 de octubre de 2024. Su llegada a Latinoamérica y Perú está programada un día antes: jueves 3 de octubre.

