Navidad 2025: las canciones navideñas más escuchadas, con Mariah Carey y Wham! dominando las listas

Mientras los clásicos de siempre resurgen cada diciembre, el mundo vuelve a rendirse ante Mariah Carey y confirma que Wham! ya es un infaltable de la temporada navideña.

La Navidad no solo se ve: se escucha. Y, como cada año, las plataformas de streaming y los rankings musicales confirman que los villancicos modernos dominan las listas globales. Mariah Carey vuelve a coronarse como la indiscutible reina de las fiestas, aunque Wham! y otros clásicos pisan fuerte y reafirman su lugar en la temporada.

All I Want for Christmas Is You sigue rompiendo marcas tres décadas después de su lanzamiento. El himno navideño de Mariah alcanzó 20 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, un récord histórico que ningún otro tema ha conseguido. Publicada en 1994, la canción se mantiene como la más escuchada del planeta cada diciembre.

En 2025, el tema lidera el Billboard Holiday 100, el Billboard Hot 100 y el Billboard Global 200, además de ubicarse entre las primeras posiciones diarias y semanales de Spotify a nivel mundial. Sin embargo, no es la única que reafirma su reinado durante la temporada navideña.

Wham! y el fenómeno eterno de Last Christmas

El clásico de Wham! confirmó este año su estatus definitivo como villancico global. Last Christmas alcanzó por primera vez el número 1 del Billboard Global 200, convirtiéndose en la canción más escuchada del mundo durante una semana.

Aunque el reinado fue breve, el logro es histórico: desplazar —aunque sea momentáneamente— a Mariah Carey no es tarea fácil. Además, la canción lidera el Daily Top Songs Global de Spotify, consolidando su enorme popularidad entre nuevas generaciones.

Brenda Lee y los clásicos que no envejecen

En el tercer lugar del podio navideño aparece Rockin’ Around the Christmas Tree, de Brenda Lee. Grabada en 1958, cuando la cantante tenía apenas 13 años, la canción sigue rompiendo récords más de seis décadas después.

El tema se mantiene en el top 3 del Billboard Holiday 100 y figura entre las canciones más reproducidas a diario en Spotify, confirmando que la nostalgia sigue siendo un motor clave de la Navidad.

Además, en noviembre de 2023, Lee estrenó por primera vez un videoclip oficial del tema y, en diciembre de ese mismo año, la canción alcanzó el número uno del Billboard Hot 100. Con ello, Brenda Lee se convirtió en la artista de mayor edad en liderarlo, primero a los 78 años y luego rompiendo nuevamente su propio récord una semana después, ya con 79.

Billboard: lo más escuchado del mundo en Navidad 2025

Billboard Holiday 100:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey Jingle Bell Rock – Bobby Helms Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee Last Christmas – Wham! Santa Tell Me – Ariana Grande

Billboard Hot 100:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey Jingle Bell Rock – Bobby Helms Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee Last Christmas – Wham! Santa Tell Me – Ariana Grande

Billboard Global 200:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey Last Christmas – Wham! Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee The Fate of Ophelia – Taylor Swift Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Spotify: lo más escuchado del mundo en Navidad 2025

Weekly Top Songs Global:

The Fate of Ophelia – Taylor Swift Last Christmas – Wham! All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Daily Top Songs Global:

Last Christmas – Wham! All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee Jingle Bell Rock – Bobby Helms Santa Tell Me – Ariana Grande

