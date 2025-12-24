Navidad 2025: 10 películas navideñas para disfrutar en familia en HBO Max

Clásicos entrañables, romances festivos y animación para todas las edades. HBO Max reúne 10 películas ideales para compartir en familia y vivir el espíritu navideño desde casa.

La Navidad ya se siente en el aire y también en el streaming. HBO Max da la bienvenida a las fiestas con una selección especial de películas navideñas que combinan romance, humor, fantasía y nostalgia, perfectas para disfrutar en familia o maratonear durante diciembre.

Desde clásicos que nunca fallan hasta estrenos recientes cargados de espíritu festivo, la plataforma propone historias que celebran el amor y la magia propia de estas fechas. Hay opciones para grandes y chicos; para reír, emocionarse o simplemente dejarse llevar por la calidez navideña.

Aquí te dejamos 10 películas navideñas imperdibles que puedes encontrar en HBO Max...

Una Navidad para escribir y amar (2024)

Una escritora se refugia en la granja familiar para terminar su novela y reencontrarse consigo misma. Allí revive un viejo romance con un carpintero que reconstruye el pueblo tras un incendio, descubriendo que el amor también puede renacer en Navidad.

Dirige: Jake Helgren

Actúan: Sasha Pieterse, Mitchell Slaggert

El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos (2024)

Cuando los niños más problemáticos del pueblo toman el control de la obra navideña, el caos parece inevitable. Sin embargo, su irreverencia termina revelando una emotiva lección sobre el verdadero significado de la Navidad.

Dirige: Dallas Jenkins

Actúan: Judy Greer, Elizabeth Tabish

El expreso polar (2004)

En la víspera de Navidad, un niño aborda un misterioso tren rumbo al Polo Norte. Allí vivirá una experiencia mágica que pondrá a prueba su fe en Santa Claus y en los milagros navideños, en un viaje inolvidable lleno de emoción.

Dirige: Robert Zemeckis

Voces: Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter

Navidad en el País de las Maravillas (2007)

Santa Claus, Alicia y el Sombrerero Loco se unen para salvar la Navidad del malhumor de la Reina de Corazones. Una aventura animada que mezcla fantasía, humor y espíritu festivo en un universo lleno de color.

Dirige: Peter Baynton

Voces: Gerard Butler, Emilia Clarke

El duende (2003)

Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte, viaja a Nueva York para encontrar a su verdadero padre. Su inocencia y entusiasmo chocan con el mundo real en una de las comedias navideñas más queridas de todos los tiempos.

Dirige: Jon Favreau

Actúa: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart

Una Navidad de locos (2004)

Decididos a huir de las fiestas, los Krank planean un crucero navideño, pero el regreso inesperado de su hija los obliga a improvisar una Navidad exprés. Una sátira divertida sobre las tradiciones y la presión festiva.

Dirige: Joe Roth

Actúan: Tim Allen, Jamie Lee Curtis

El hermano de Santa (2007)

Fred, el hermano mayor y problemático de Santa Claus, llega al Polo Norte y amenaza con arruinar la Navidad. Una comedia irreverente que mezcla humor ácido con un mensaje sobre la familia y las segundas oportunidades.

Dirige: David Dobkin

Actúan: Vince Vaughn, Paul Giamatti

Una navideña historia de Navidad (2022)

Ralphie regresa a la casa de su infancia para darles a sus hijos una Navidad tan especial como la que él vivió. Un emotivo reencuentro con la nostalgia, los recuerdos y el verdadero sentido de la familia.

Dirige: Clay Kaytis

Actúa: Peter Billingsley, Ian Petrella, Scott Schwartz, RD Robb, Zack Ward

El Grinch (2018)

El gruñón Grinch planea robar la Navidad del pueblo de Villa Quién, pero el espíritu festivo y la bondad de una niña cambiarán su corazón. Una historia clásica sobre redención y alegría navideña.

Dirige: Scott Mosier, Yarrow Cheney

Voz: Benedict Cumberbatch, Cameron Seely, Rashida Jones

Una chispa navideña (2022)

Molly, una viuda reciente, viaja a pasar Navidad con su hija y termina organizando el desfile del pueblo. Entre luces y villancicos, surge un inesperado romance que le devuelve la ilusión y la esperanza.

Dirige: Rhonda Freeman-Baraka

Actúan: Jane Seymour, Joe Lando, Sarah Smyth

