Alejandro Aramburú debutará con Santos Bravos en el Premio Lo Nuestro 2026 con una sorpresa para los fans

La boyband latina del sello HYBE, integrada por el peruano Alejandro Aramburú, fue confirmada como uno de los actos musicales de la próxima edición del Premio Lo Nuestro en Miami.

Santos Bravos sigue imparable. Luego de llamar la atención en el Paris Fashion Week con su propuesta musical, la boyband latina del sello HYBE continúa sumando logros. Este jueves se confirmó que el grupo, que tiene entre sus integrantes al peruano Alejandro Aramburú, debutará en el escenario del Premio Lo Nuestro 2026, una de las galas más importantes de la música latina.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del evento, que reveló que Santos Bravos formará parte del show que se celebrará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami. Para la agrupación, este será su primer gran escenario televisado tras su lanzamiento en octubre de 2025.

La banda está conformada por Alejandro Aramburú, Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, y nació tras el reality musical Santos Bravos, un formato que reunió a miles de seguidores en Latinoamérica y marcó el inicio del proyecto.

Desde la organización adelantaron que la presentación llegará con una sorpresa para las fans. “La boyband latina Santos Bravos hará su debut en el escenario del Premio Lo Nuestro presentando su más reciente sencillo Kawasaki, que se estrena este 30 de enero en todas las plataformas digitales”, señalaron.

¿Quiénes se presentarán en el Premio Lo Nuestro 2026?

Además de Santos Bravos, el line-up del Premio Lo Nuestro 2026 contará con grandes figuras de la música latina. Entre los artistas confirmados destacan Thalía, Maluma y Kany García, así como los intérpretes de regional mexicano Codiciado y Xavi. También subirán al escenario los venezolanos Elena Rose y Rawayana, y Mar Solís, hija del cantautor Marco Antonio Solís.

Esta es la segunda tanda de artistas anunciados por la organización. Días antes se confirmaron nombres como Carín León, Cristian Castro, quien estrenará en televisión su sencillo Conmigo sin ti, Gloria Trevi, Matisse, Ha*Ash y María José, quienes interpretarán por primera vez Te apuesto, además de los colombianos Ryan Castro y Kapo.

Según adelantaron los organizadores, Thalía, quien también será anfitriona del evento, “sorprenderá a la audiencia con una actuación única que incluirá el estreno televisivo de su próximo éxito”, cuyo título aún no ha sido revelado. En tanto, Kany García y Maluma presentarán por primera vez en televisión su colaboración 1+1.

Santos Bravos, nominados al Premio Lo Nuestro

La participación de Santos Bravos será doblemente especial. La agrupación fue nominada en la categoría artista revelación del año masculino, donde competirá con Alleh, Clave Especial, Esaú Ortiz, Juan Duque, Hamilton, La Cruz, Macario Martínez, Roa y Yorghaki.

Este año, las nominaciones están lideradas por Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, junto al mexicano Carín León, con diez menciones cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho.

La edición 38 del Premio Lo Nuestro se realizará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami y será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

