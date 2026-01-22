BTS en México 2026: precios, nueva fecha y horario de preventa de entradas para sus tres conciertos

¡Atención ARMY! Conoce todos los detalles del cambio de fechas para la preventa de entradas de BTS que llegará a la Ciudad de México como parte de su gira mundial.

BTS anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial que les llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paolo.

Se trata de la primera gran gira, que incluirá 79 shows, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 Permission to Dance on Stage que contó con 12 actuaciones.

Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de Arirang, su nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde Proof (2022), que verá la luz el 20 de marzo. El disco es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

Ante la gran expectativa se ha dado a conocer que, hubo cambios en las fechas de preventa de entradas para México. Conoce aquí los detalles.

Fecha y hora de preventa para BTS en México

De acuerdo con la página BigHit Music, anunciaron que hubo cambios en la preventa exclusiva para fans con ARMY Membership. A través de un comunicado, la empresa reveló los horarios y las fechas para que los fans compren de manera anticipada los tickets para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Conciertos de BTS en México el 7 y 9 de mayo: la preventa Weverse inicia el viernes 23 de enero a las 9:00 a.m.

Concierto de BTS en México el 10 de mayo: la preventa Weverse inicia el viernes 23 de enero a las 12:00 p.m. (mediodía)

Cabe resaltar que las personas que no tengan la membresía Weverse podrán adquirir las entradas en la venta general que se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 9 a.m. a través de Ticketmaster México.

BTS en México 2026: precio de entradas

La empresa OCESA, promotora que llevará a BTS a México, compartió la lista de precios; sin embargo, al monto mencionado se deberá agregar 50 pesos más por procesamiento de orden.

Naranja C: 1 767 pesos

Discapacidad: 2 840 pesos

Secciones 101-108: 4 476 pesos

Naranja B: 4 948 pesos

Naranja A: 8 010 pesos

Verde: 8 482 pesos

Platino B: 8 953 pesos

Platino A: 13 330 pesos

VIP: 17 782 pesos

Platinum: 13 330 pesos

BTS da a conocer los precios oficiales de sus próximos conciertos en el Estadio GNP Seguros de México. 🇲🇽



💰 Desde $1,767 hasta $8,953 pesos, mientras que los boletos Platinum alcanzan los $13,330 pesos y los paquetes VIP hasta $17,782 pesos, con cargos incluidos. pic.twitter.com/SxrxkCvppD — Grita Radio (@Grita_Radio) January 22, 2026