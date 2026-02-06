Twisted Sister cancela su gira de aniversario tras la renuncia de Dee Snider por problemas de salud

Lo que prometía ser una celebración histórica terminó convirtiéndose en una despedida sorpresiva. Twisted Sister canceló todos los conciertos programados para su gira por el 50 aniversario de la banda, luego de la "repentina e inesperada renuncia" de su vocalista Dee Snider por problemas de salud.

Las presentaciones, previstas para este año, incluía shows a partir de abril en Brasil, y se extendía hasta agosto en España. Sin embargo, un comunicado oficial confirmó que todas las fechas fueron canceladas y que "el futuro de Twisted Sister se determinará en las próximas semanas".

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo y estuvo acompañado por un mensaje del propio Snider, en el que reveló su delicado estado de su salud. "Una vida de presentaciones legendariamente agresivas ha pasado factura al cuerpo y al alma de Dee Snider", señaló la banda.

La gira cancelada iba a marcar el regreso de Twisted Sister a los escenarios tras su último tour en 2016, cuando realizaron la denominada gira de despedida 40 and Fuck It. El proyecto reunía a los tres miembros centrales del grupo: Dee Snider, el guitarrista fundador Jay Jay French y el histórico guitarrista principal Eddie Ojeda.

¿Qué problemas de salud padece el vocalista de Twisted Sister?

Dee Snider padece artritis degenerativa, incluso fue sometido a varias cirugías únicamente para poder continuar presentándose en vivo; aun así, lograba "interpretar algunas canciones con dolor". También se informó que el nivel de exigencia física mantenido durante décadas afectó su corazón.

"El nivel de intensidad que ha dedicado a su trabajo de toda la vida también ha afectado a su corazón. Ya no puede llevar los límites de la furia del rock and roll como lo ha hecho durante décadas", precisaron.

En sus propias palabras, Dee Snider explicó que reducir la intensidad de sus presentaciones no encajaba con su forma de entender el rock, por lo que decidió no continuar.

"No conozco otra forma de rockear. La idea de bajar el ritmo es inaceptable para mí. Prefiero dar un paso al costado antes que ser la sombra de lo que fui", sostuvo.

El cantante cerró su mensaje citando a Clint Eastwood en el papel de Harry Callahan para la película Magnum Force (1973).