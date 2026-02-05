Últimas Noticias
Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, es presentada como candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

| Fuente: Instagram (ariadnavargasllosa)
por Harold Quispe

La nieta de Mario Vargas Llosa competirá para llevarse la corona del certamen de belleza y ser la reemplazante de Karla Bacigalupo, la actual Miss Perú. Conoce más de Ariadna Vargas Llosa.

Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, fue presentada como candidata del Miss Perú-USA 2026. La joven fue presentada oficialmente como concursante en el certamen de belleza con el fin de ser la reemplazante de Karla Bacigalupo, quien fue la última ganadora del Miss Perú USA.

De acuerdo a la descripción del  Miss Perú-USA, Ariadna es "una mujer apasionada por la moda, el diseño y la identidad cultural. Nacida en España e hija de padres peruanos, lleva con orgullo sus raíces, las cuales han sido un pilar fundamental en su formación personal y profesional".

Noticia en desarrollo...

Ariadna Vargas Llosa miss peru usa Mario Vargas Llosa

