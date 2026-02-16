Aníbal Quiroga dice que el Congreso optaría por censurar a José Jerí, pese a que "técnicamente" corresponde la vacancia

El constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó que el Perú se encuentra en una situación "compleja" ante la discusión sobre una posible remoción del cargo del presidente José Jerí, donde la "academia" constitucional se enfrenta a la política.

En diálogo con RPP, Quiroga señaló que "técnicamente" correspondería el mecanismo de vacancia; sin embargo, señaló que si el Congreso considera que la censura es una vía más rápida, se impondrá esta figura más allá de cualquier interpretación legal.

"(Los congresistas) harían como una especie de palitroque: censuran al presidente del Congreso, el presidente del Congreso es presidente transitorio de la República, cae como presidente del Congreso, cae como presidente de la República y hay que elegir un nuevo presidente del Congreso, que sería un nuevo presidente transitorio hasta julio", precisó.

Sobre la posibilidad de que José Jerí interponga un recurso que le permita permanecer en el cargo, indicó que "cualquier alegación" que le otorgue la razón no va a reponer su investidura, un escenario que comparó con el cierre del Congreso en 2019.

"Ya habrá una situación de hecho consumado, no podrá retraerse. No se me ocurre que una medida judicial haga reponer a un presidente de la República (...) Si mañana lo censuran y jura un nuevo presidente, las fuerzas armadas y políticas tienen que ponerse detrás del nuevo presidente, como ocurrió con él cuando vacaron a la señora Boluarte", recordó.

De ser censurado, de acuerdo con Quiroga, Jerí retornaría a su escaño en el Congreso hasta el cambio de gestión en julio. Asimismo, precisó que, de darse su salida, la actual Mesa Directiva podría renunciar o ser censurada, con lo cual se elegiría a un nuevo titular que asumiría inmediatamente la Presidencia de la República transitoriamente, como fue el caso de Francisco Sagasti y Valentín Paniagua.

Quiroga también sostuvo que no existe prohibición para que asuma la encargatura un congresista que esté postulando a la Presidencia para las elecciones de abril; sin embargo, mencionó que existiría una contradicción respecto a lo señalado en la Constitución.

"Éticamente, me parece que es incorrecto porque, justamente, la idea de la Constitución, desde el año 79, de prohibir la reelección, es para que el presidente no sea candidato. Entonces, no sería, digamos, plausible que un candidato sea, al mismo tiempo, presidente de la República. Tendría que ser un congresista que no sea candidato", mencionó.

Consultado sobre este posible cambio de mandato, Quiroga dijo que una nueva sucesión devalúa la figura del presidente de la República y ocurre en un escenario donde el Perú se encuentra en una "pugna" entre Estados Unidos y China por el megapuerto de Chancay.

"La figura del jefe de Estado es muy importante porque tiene cuatro posiciones. Es jefe de Estado, personifica a la nación, jefe supremo de las FFAA y policiales, y dirige las relaciones internacionales. Entonces, nos coge una situación debilitada. ¿Con quién van a negociar las naciones vecinas y las naciones extranjeras? ¿Con quién va a negociar la China? ¿Con Jerí, o con el que sigue, o con Estados Unidos?", sostuvo.

Situación legal de Jerí

En cuanto a las controversias que rodean a Jerí, Quiroga indicó que estas situaciones le vienen costando el puesto. Comparó su momento actual con lo ocurrido antes de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, donde el factor determinante para su salida fue la falta de apoyo político.

"Cuando un presidente, en el sistema que tenemos nosotros, carece de representación en el Congreso, cae como una piedra", afirmó Quiroga, agregando que el poco respaldo hace imposible que Jerí se sostenga en el poder ante esta crisis.

Por otro lado, sobre las invitaciones oficiales que tiene Jerí como jefe de Estado —una reunión con Donald Trump el 7 de marzo y una visita al Vaticano el 7 de mayo—, Quiroga aclaró que estas no se verán afectadas luego de una potencial transición de mando.

"Las invitaciones se dan al jefe de Estado", precisó. Por lo tanto, si Jerí es retirado del cargo, su sucesor constitucional sería quien asuma dichas representaciones internacionales, pues la Cancillería maneja estas relaciones institucionalmente.

En tanto, sobre el "reto" del Congreso para elegir al posible reemplazo de Jerí en la Presidencia, Quiroga recordó el precedente histórico de Valentín Paniagua, quien no asomó como una primera opción, pero surgió como una figura de consenso en un momento crítico.

"Tendría que buscarse a una persona que sea la más apropiada, no los que se propongan (...) una persona que reúna el consenso de las bancadas y que dé garantía al país", concluyó.