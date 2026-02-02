Últimas Noticias
La Perla: un hombre murió tras ser atropellado por un camión recolector de basura

El fallecido, quien era de nacionalidad española, aún no ha sido identificado; sin embargo, era conocido en la zona como 'Esteban' por los vecinos. | Fuente: RPP
Según las primeras informaciones, el conductor, quien intentó darse a la fuga, no se habría percatado de la presencia de la víctima, un hombre de nacionalidad española.

Un hombre dedicado al reciclaje murió tras ser arrollado por un camión recolector de basura en el distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao

El incidente se produjo la mañana de este lunes en el cruce de la avenida La Paz con el jirón Montevideo. Según las primeras informaciones, el conductor no se habría percatado de la presencia de la víctima en la vía.

El fallecido, quien era de nacionalidad española, aún no ha sido identificado; sin embargo, era conocido en la zona como 'Esteban' por los vecinos, quienes se mostraron consternados ante lo ocurrido.

Conductor quiso darse a la fuga

Tras el accidente, el conductor del camión buscó darse a la fuga; sin embargo, la Policía logró ubicarlo e intervenirlo rápidamente. Actualmente, permanece detenido en la comisaría de La Perla para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la víctima, quien vestía zapatillas negras, pantalón verde oscuro y polo azul, permaneció junto a sus pertenencias y los materiales que solía recolectar, como plásticos y papeles.

Efectivos de la PNP llegaron a la escena y cercaron el lugar, a la espera de la llegada de personal del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y el posterior levantamiento del cuerpo.

Asimismo, se dispuso el cierre parcial de la vía en la Av. La Paz, mientras duren estas diligencias. 

Presidente de la ATU niega entrega de rutas para detener paro de transportistas

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández Salazar, negó que su institución haya negociado la entrega de rutas o favores a dirigentes transportistas con el objetivo de evitar que haya dos días de paro esta semana en Lima Metropolitana y el Callao.
Callao La Perla accidentes de tránsito

