Surco: inspectora de tránsito fue atropellada tras choque de vehículos en la Vía Expresa Sur [VIDEO]

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el violento accidente. | Fuente: RPP

Una inspectora de tránsito de la Municipalidad de Surco fue atropellada tras el choque de dos vehículos en la Vía Expresa Sur, en este distrito limeño; violento accidente registrado el jueves, 18 de diciembre, en horas de la mañana.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, se ve a la funcionaria edil dirigiendo el tránsito en el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco, cuando de pronto se produce un choque entre dos automóviles. Uno de los vehículos termina embistiendo a la inspectora, que cae pesadamente sobre el pavimento.

Esta mañana, en diálogo con RPP, Mario Figallo, subgerente de Tránsito de la Municipalidad de Surco, aseguró que la funcionaria continúa hospitalizada, en observación, debido a las lesiones sufridas tras este fuerte impacto.

“Nuestra trabajadora, inspectora de tránsito Ingrid Contreras Chávez, se encuentra estable. Sin embargo, está en estado de observación; ya que, a raíz del accidente de ayer, ha tenido un esguince cervical en el cuello, por lo cual, siguiendo el protocolo médico, va a estar en observación cuarenta y ocho horas”, indicó.

El vocero edil indicó que la inspectora “se encontraba haciendo todo lo que es el ordenamiento del tránsito en la zona, hasta que se dio este hecho”.



Acciones legales

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Surco anunció que tomará las acciones legales correspondientes “contra los responsables del accidente”.

“La comuna surcana condena enérgicamente este lamentable hecho y brinda todo el apoyo necesario a la servidora y a su familia, reafirmando su compromiso con la seguridad e integridad del personal municipal que a diario contribuye al orden y la seguridad vial en nuestro distrito”, indicó la comuna.

Al respecto, Mario Figallo exhortó a los conductores a respetar las normas de tránsito, a fin de evitar accidentes de tránsito.

“Las conductas o la imprudencia de muchos conductores hacen que vayan a mayor velocidad, sobre todo, en los cruces, tratando de ganar tiempo a los semáforos. Es justamente cuando pasan estos accidentes”, refirió el subgerente edil.

