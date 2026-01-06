Últimas Noticias
Fatal accidente en Cajatambo: tres muertos y tres heridos tras caída de automóvil a un abismo de 200 metros

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El suceso ocurrió en la carretera Poquián-Copa, en circunstancias que son motivo de investigación, informó el corresponsal de RPP.

Accidentes
00:00 · 01:02
El automóvil quedó completamente destrozado tras desbarrancarse.
El automóvil quedó completamente destrozado tras desbarrancarse. | Fuente: PNP

Las carreteras del Perú se vuelven a teñir de sangre. Esta vez, tres personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas en un fatal accidente de tránsito, registrado la madrugada de este martes, 6 de enero, en la provincia limeña de Cajatambo.

El automóvil en el que viajaban las víctimas se despistó y cayó a un abismo de la carretera Poquián-Copa, a la altura del puente Tumac, informó el corresponsal de RPP, citando fuentes policiales.

El vehículo siniestrado fue ubicado a 200 metros de profundidad, totalmente destrozado. Según las primeras pesquisas, el coche fue dando vueltas de campana, provocando que algunos ocupantes salgan despedidos por las ventanas.

Nuestro periodista indicó que la zona es agreste y de difícil acceso.

Heridos evacuados

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Barranca, donde se evalúa su estado, para un posible traslado hacia otros nosocomios.

En tanto, los fallecidos fueron trasladados a la División Médico Legal de la jurisdicción, para los exámenes de ley.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de las víctimas de este fatal accidente carretero.

Lamentablemente, este no es un caso aislado en las carreteras del Perú. En las últimas horas, en la región Puno, una persona murió en un fatal accidente en Juliaca; mientras que, en Junín, una camioneta se despistó y cayó al río Mantaro, provocando la muerte de sus ocupantes, padre e hijo.

Cajatambo Lima Accidente de tránsito

